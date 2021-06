macOS Monterey: la nueva versión del sistema permitirá controlar múltiples dispositivos Apple a la vez con un mismo ratón y teclado

Durante su conferencia para desarrolladores WWDC 2021, Apple ha anunciado oficialmente la próxima versión de su sistema operativo de escritorio: macOS 12 Monterey, la primera versión que llega iniciada la transición a Apple Silicon cuando los ordenadores con chip M1 ya tienen algún tiempo en el mercado.

Aunque Monterey no representa el mismo cambio drástico y enorme en diseño y funcionalidad que fuese la llegada de Big Sur, no quiere decir que no recibirá una tanta de novedades interesantes, y quizás una de las más llamativas es la que han llamado Universal Control.

Novedades en macOS 12

Universal Control es una nueva característica de macOS Monterey que nos permitirá controlar múltiples dispositivos Apple con un solo mouse y teclado.

Con Universal Control, Apple aspira a potenciar la continuidad entre macOS y el resto de sus sistemas a través de múltiples dispositivos. Durante la keynote, han mostrado cómo podremos usar el touchpad para controlar un iPad y un Mac a la vez.

Universal Control permite arrastrar y soltar archivos a través de múltiples Macbooks usando el mismo touchpad

Podremos continuar en la tablet lo que estamos haciendo en el ordenador con solo mover el puntero del mouse a la pantalla de al lado, sin necesidad de cables ni conexiones adicionales. Universal Control funciona con más de un dispositivo a la vez, pueden ser un iMac, un Macbook, y un iPad controlados con el mismo teclado o ratón.

Shortcuts en macOS

Además de estas novedades, los Macs M1 podrán ser usados como dispositivos AirPlay. También la herramienta Shortcuts estará llegando a macOS y se podrá usar desde Finder, la barra de menú, Spotlight, Siri y muchas más aplicaciones.

Apple ha dicho que Shortcuts es el futuro de la automatización en Mac, pero por ahora, Automator seguirá siendo soportado y vivirá junto a la nueva aplicación.

Safari también ha recibido mejoras, con una barra de tareas más limpia, pestañas más compactas, y nuevos grupos de pestañas que puedes tener a mano en una barra lateral (muy al estilo de las colecciones de Microsoft Edge).

Safari permitirá compartir un grupo entero de pestañas automáticamente a través de email, por ejemplo. Los grupos de pestañas se sincronizan con iPad automáticamente.

Un vistazo a… CÓMO CONFIGURAR un IPHONE, IPAD o IMAC MACBOOK BIEN

Dispositivos compatibles

iMac: todos los modelos a partir de 2015.

iMac Pro: todos los modelos a partir de 2017.

MacBook Air: todos los modelos da partir de principios de 2015.

MacBook Pro: todos los modelos da partir de principios de 2015.

Mac Pro: todos los modelos a partir de finales de 2013.

Mac mini: todos los modelos a partir de finales de 2014.

MacBook: todos los modelos a partir de principios de 2016.

Fecha de lanzamiento

macOS Monterey estará disponible a partir de hoy en beta para desarrolladores, y próximamente en beta pública durante el mes de julio. La versión final para todos los usuarios llegará en otoño.