He usado IA para preparar mis exámenes y este truco me ha ahorrado horas de estudio

Los estudiantes universitarios nos encontramos ahora mismo, en su mayoría, en plena época de exámenes finales del segundo semestre. Un momento de gran estrés, especialmente para aquellos que dejan el estudio del temario para los últimos días. Pero aquí la inteligencia artificial puede jugar un papel muy interesante al ayudarnos a identificar los puntos más relevantes en los que centrarnos.

Por eso he querido explorar nuevas formas de aplicar la IA a los estudios y, la verdad, el resultado del experimento ha sido extraordinario. Más allá de hacernos esquemas, explicarnos conceptos o resumir información, también podemos pedirle que, literalmente, investigue todo sobre la asignatura de la que nos vamos a examinar para indicarnos en qué temas debemos enfocarnos.

Una forma de saber los temas más importantes ante un examen

Para esta tarea utilicé la herramienta "Deep Research" de ChatGPT y también la de Gemini. Pero no para buscar en internet sobre un tema concreto, sino para que analizaran los documentos que les fui adjuntando de una asignatura concreta y me generaran un informe detallado de los temas que más suelen preguntar los profesores.

En este caso, para realizar la prueba decidí usar todos los exámenes de años anteriores disponibles en plataformas como Wuolah. Tras adjuntarlos a la inteligencia artificial y activar la opción ‘Deep Research’, le introduje el siguiente prompt:

Analiza todas las preguntas que hay en estos documentos con sus diferentes opciones de respuesta y la solución. Crea un informe donde me digas los temas que son más preguntados (con su frecuencia en una tabla) y extrae también las preguntas que han sido más repetidas entre los diferentes años.

Con este prompt conseguía algo como lo que podéis ver a continuación.

Un informe detallado con todos los datos de la asignatura, mostrando los temas y conceptos más preguntados, lo que permite preparar los exámenes de forma mucho más eficiente. Y es que, en muchas ocasiones, nuestros apuntes contienen bastante 'paja' que no aporta realmente nada de cara al examen.

Hacer este análisis manualmente, revisando examen por examen y apuntando los temas, puede resultar muy tedioso. Por eso, utilizar la IA para que lo haga en apenas 10 minutos (dependiendo de la cantidad de documentos) es una gran ventaja para sacar provecho de 'Deep Research'.

Además de generar un informe con los conceptos más preguntados, también creé un documento donde recopilaba todas las preguntas de los exámenes anteriores organizadas por bloques temáticos. Algo muy útil para estudiar directamente con preguntas reales. Eso sí, cuando se trabaja con muchos documentos, lo recomendable es ir solicitando las preguntas por bloques temáticos de forma individual.

En mi caso concreto, para una asignatura, fui pidiendo a la IA que me extrajera las preguntas de bloques como 'Cardiología', 'Neumología'… y después iba copiando y pegando el resultado en un documento de texto. El resultado: un documento de 130 páginas que me ha resultado de gran ayuda para preparar el examen.

Gemini vs ChatGPT

Algo que me ha sorprendido es la gran diferencia que existe entre la IA de Google y la de OpenAI para este tipo de tareas. Aunque he intentado hacerlo varias veces con ChatGPT, el resultado siempre ha sido decepcionante: no ofrecía datos precisos en su modo de 'Investigación Profunda' pese a toda la información que le iba subiendo.

En cambio, con Gemini la experiencia fue mucho más satisfactoria. Esta IA entendía mejor el prompt para extraer justo lo que yo le pedía y sin ambigüedades. Pero, sobre todo, gestionaba mucho mejor los archivos que le subía, muchos de ellos eran fotografías de exámenes, ya que su sistema de lectura OCR detectaba mejor los enunciados y el contenido general. Por el contrario, ChatGPT tenía bastantes dificultades con estos mismos archivos.

Esto me ha hecho ver que, para este tipo de tarea, la IA de Google ofrece mejores resultados. Siempre hablando de los planes premium de ambas plataformas, no de las versiones gratuitas; es decir, comparando las mejores opciones que tienen actualmente disponibles para los usuarios.

El resultado final fue muy positivo. Gracias a este sistema, pude estudiar de forma eficiente y, finalmente, logré un buen resultado en el examen. Sin duda, un ejemplo práctico de cómo la IA puede ayudarnos a ahorrar mucho tiempo y a prepararnos mejor durante una época tan estresante como esta.

Imágenes | Nguyen Dang Hoang Nhu

