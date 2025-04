ChatGPT gratis ya tiene otra función que costaba 200 euros. Es el principio del fin del trabajo intelectual tal y como lo conocemos

La inteligencia artificial sigue avanzando a pasos agigantados, y lo que hace apenas dos años nos parecía revolucionario, hoy ya forma parte del día a día. Una de las últimas funciones destacadas en este campo es Deep Research, una herramienta diseñada para que la IA pueda profundizar mucho más en los temas sobre los que se le consulta.

El principal inconveniente de esta función era que estaba reservada únicamente a los usuarios de pago de OpenAI, debido al alto coste que suponía su ejecución. Sin embargo, esto acaba de cambiar: la compañía ha decidido poner esta función a disposición de los usuarios que no tienen suscripción gracias al desarrollo de un nuevo modelo más ligero.

OpenAI abre una de sus funciones estrella a todos

Deep Research es una función que nació precisamente como una herramienta hiperespecializada para poder analizar una gran cantidad de datos que se encuentran en la red. De esta manera, investigaciones que pueden llevar horas o incluso días a una persona se reducen a pocos minutos con Deep Research. Y es que su objetivo es rebuscar en la red sobre el tema que le pidas en profundidad.

En una publicación en su cuenta de X, OpenAI anunció que esta nueva versión ligera de Deep Research impulsada por el modelo más reciente, o4-mini se abrirá para todos. Según la compañía, esta versión es "casi tan inteligente" como la original, pero mucho más económica de ofrecer.

¿Qué significa que sea más liviana? No solo implica una mejora en la eficiencia de costes, sino que también ofrece respuestas más concisas, aunque manteniendo la profundidad y la calidad que caracterizan a esta función. Es decir, se sacrifica extensión, pero no precisión ni valor.

Además, esta mejora no solo afecta a los usuarios gratuitos. Los suscriptores del plan Plus, que hasta ahora tenían un número limitado de usos de Deep Research, también verán incrementado ese límite. Y si lo superan, se les dará acceso automáticamente a esta nueva versión más ligera, sin perder acceso a la funcionalidad.

Con esta decisión, OpenAI intenta igualar el terreno frente a sus competidores, como Gemini o Grok, que ya cuentan precisamente con esta función de investigación en profundidad de manera gratuita para todos los usuarios.

Y es que Deep Research llegaba en su momento para poner en jaque el trabajo intelectual tradicional. Este sistema es capaz de navegar por internet, consultar múltiples fuentes relevantes, filtrar la información clave y generar un informe detallado, incluyendo las referencias utilizadas. En el ámbito de la investigación, esta función puede resultar especialmente valiosa como etapa previa a cualquier proyecto, una tarea que hasta ahora recaía en analistas humanos.

La investigación previa es una parte fundamental en numerosos perfiles profesionales: un abogado debe revisar jurisprudencia antes de plantear un caso; un asesor financiero necesita analizar el historial de una empresa antes de emitir un juicio; y en el ámbito científico, este tipo de búsquedas son parte del día a día.

Sin embargo, no hay que perder de vista que, por muy avanzada que sea esta función, sigue tratándose de un modelo de inteligencia artificial. Todavía presenta limitaciones importantes: no tiene criterio experto, no siempre interpreta con precisión el contexto de las fuentes, y puede fallar en la formulación de conclusiones válidas. En definitiva, Deep Research debe verse como una herramienta de apoyo, potente y útil, pero en ningún caso como un reemplazo de los profesionales cualificados y que ahora está disponible sin tener que pasar por caja.

