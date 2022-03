macOS Monterey sigue lastrando mi día a día con un MacBook Air M1 tras 5 meses y 3 actualizaciones grandes

Tres meses después de haber aquirido un MacBook Air M1 con macOS Big Sur, conté en Genbeta que era un portátil brillante lastrado por su software. Y lo mantengo. Apple está haciendo el mejor hardware que nunca ha hecho, con un software que no es que sea para nada malo, pero que simplemente no está a su altura.

Con la llegada de macOS 12 Monterey, la experiencia con el equipo ha mejorado. Lo noto más fluido sin haber hecho instalación limpia, y algunos de los bugs que experimentaba se han corregido, pero han aparecido otros. Instalé macOS 12.1, esperando que se corrigieran. Instalé 12.2 con la misma esperanza, y tampoco. Esta semana he instalado macOS 12.3, y todo sigue igual. Estos son los errores que sigo experimentando, y que me preocupan especialmente porque tienen que ver con dos de las opciones que más uso.

Vista Rápida sigue sin solución permantente

En diciembre ya conté que una de las mejores funciones de macOS presentaba un molesto fallo. Hablaba de Vista Rápida, la función que nos permite previsualizar con la tecla espaciadora el contenido de casi cualquier archivo sin abrirlo. No mentía, es una función que uso tanto en el día a día que cuando he pasado a Windows he tenido que instalar alternativas como QuickLook.

Escribiendo para Genbeta previsualizo muchas imágenes y archivos de texto, con lo que la función es fundamental en la productividad de mi día a día. Steve Jobs también estaba convencido de lo importante que sería cuando presentó la función en la WWDC de 2007. Sin embargo, ahora mismo, la herramienta se rompe a cada poco y deja de funcionar su previsualización. Muestra la primera imagen, cuando debería mostrar la segunda.

Previsualización rota.

Previsualización funcionando correctamente.

Como vemos, la imagen se sigue mostrando, pero muy pequeña, porque lo que se muestra es la miniatura generada por el sistema, no la imagen en sí. Al menos no es el peor caso, porque algo vemos. Sin embargo, si previsualizamos audio, pasa esto:

Sí, el sistema reconoce que estamos ante un archivo de audio, pero no lo reproduce. Esto es lo que debería mostrar en su lugar:

En esta segunda imagen, podemos ver cómo, tras pulsar la barra espaciadora sin el bug de previsualización, el sistema comienza la reproducción del archivo de audio y el sonido sale por nuestros altavoces, justo como debe ocurrir.

El problema de Vista Rápida es que, aleatoriamente, la función se rompe, y tenemos que arreglarla o bien matando el proceso "QuickLookUIService (Finder)" en Monitor de Actividad o bien reiniciando el Finder por completo, que es lo más directo pulsando la tecla Opción/Alt antes de hacer click en el icono del Dock.

Tiene solución temporal, sí, pero reiniciar el Finder cada día cansa.

Capturas de pantalla con retardo, un bug que tiene más de un año

Otro de los problemas que vivo desde hace tiempo en mi MacBook Air M1, y que viene de macOS Big Sur, es experimentar cierto retardo a la hora de que el sistema me permita hacer una captura de pantalla de una determinada región. Esto es algo que se hace con el atajo "Comando + Shift/Mayúsculas + 4". Al ejecutarlo, el sistema nos muestra una crucetita que nos permite comenzar a seleccionar la parte de la pantalla que queremos capturas.

Sin embargo, en mi caso, hay veces que tarda un segundo o más en aparecer. No sería relevante si no me dedicara a seguir presentaciones como las de Apple o Microsoft, donde es importantísimo poder hacer sobre la marcha todas las capturas que quiera. Viene a ser como las cámaras que tardan mucho en hacer una foto, por lentitud. Te hacen perder fotos que querías tener, tomando en su lugar una posterior. Así me he llegado a perder capturas de momentos importantes de presentaciones, por haber hecho la selección más tarde de lo que pretendía.

Estos problemas tienen fácil solución temporal por parte del usuario, pero cansa tener que arreglar tú mismo el sistema

Así se arregla el bug, a costa de tener que recordar que cuando grabes, tienes que volver a seleccionar el micrófono.

El problema está comentado en Reddit y otros foros desde hace más de un año y tiene una solución parcial rara. Al parecer, lo que provoca el problema es el modo que existe para capturar una captura de vídeo de la pantalla, que aparece con el atajo "Comando + Mayúsculas/Shift + 5". En él, como se aprecia en la captura superior hay una opción para seleccionar con qué micrófono queremos grabar el audio de la grabación de pantalla.

Sí, el bug afecta a la captura de pantalla, no a la de vídeo, sin embargo, parece estar causado por un lag que introduce tener un micrófono seleccionado en otro modo. Cuando seleccionamos "Ninguno", como en la imagen, se arregla. El problema, repito, tiene más de un año, y se ha discutido en los foros de Apple. La compañía no se ha pronunciado al respecto, sino que es la gente en el foro la que ha indicado la solución al desactivar el micrófono, enlazando al hilo de Reddit. En mi caso, esta solución es válida menos cuando tengo que grabar pantalla y se me olvida desactivar el micrófono de cara a la siguiente vez.