Mi función favorita del nuevo macOS Sequoia lleva 15 años en Windows. Apple la ha copiado por completo, y yo lo celebro

Ayer fue un día grande para la inteligencia artificial en Apple, pero pequeño en sí para los sistemas operativos. Separar ambas cosas quizá no tenga sentido, pero la realidad es que todo lo que vimos de Apple Intelligence no estará disponible en los próximos meses. Ni en las betas, ni para usuarios no estadounidenses.

En ese sentido, por muy llamativos que puedan ser (libertad de mover iconos en iOS, capacidad para "colorearlos", etc) los cambios fueron menores. Por otra parte, es justo lo que cabe esperar en sistemas operativos maduros. Así, mi función favorita de lo presentado ayer en macOS Sequoia fue la nueva organización de ventanas que llevamos esperando años y años en Mac. Yo, en concreto, es de lo que más echaba de menos en macOS tras probar Windows.

Y sí, la esperaba literalmente, porque más allá de funciones geniales como Exposé o Mission Control, que llevan décadas en el sistema, Windows ha tenido mejor gestión de lo que tienes abierto desde hace no poco. Concretamente, desde Windows 7, cuando Microsoft presentó al mundo Aero Snap (vídeo con demostración rápida). Mediante dicha función, el usuario ahora podía arrastrar una ventana a los bordes para que ésta ocupara la mitad de la pantalla, o la ocupara entera.

Así era mucho más sencillo tener dos ventanas lado a lado (en vez de ajustando manualmente con el cursor). Y lo que es mejor y relativamente desconocido: para activar Aero Snap también se podían usar atajos de teclado que llegan hasta Windows 11: tecla Windows + flechas de dirección.

En Windows 7, Microsoft ya permitía organizar ventanas al moverlas a los bordes. Brutal para la productividad.

Qué ha hecho Apple en macOS Sequoia

Viendo la presentación pensé que Apple estaba trayéndonos literalmente lo que Windows ha tenido años. No era solo mejorar la gestión de ventanas, era mejorarla justo como Microsoft había propuesto quince años atrás: arrastrándolas a los bordes, ofreciendo previsualización al usuario de qué espacio iban a ocupar, y permitiendo, como Windows 10 y 11, arrastrar a las esquinas para ocupar solamente un cuarto de la pantalla, si es lo deseado. A esta función, Microsoft le llamó Corner Snap.

Y todo ello, como decíamos, pudiendo controlarlo también con el teclado. Aunque la nueva función llegue muy tarde, mucho más de lo deseado, se agradece. Porque servidor y muchos otros usuarios recurríamos a funciones incómodas o apps alternativas como Cinch o Magnet para contar con un sistema como el de Windows. Pese a haber otras formas de gestionar ventanas en macOS, nunca me he sentido tan productivo como con la propuesta de Microsoft, hasta el punto de que con un Mac recién salido de la caja me siento muy improductivo.

macOS Sequoia deja mucho espacio entre ventanas. Al menos, por defecto.

Habrá que probar la función para ver qué tal se compara con la función de Windows, y hasta qué punto tiene limitaciones. De momento, solo viendo la demostración de Apple, ya queda una cosa clara: macOS Sequoia deja mucho espacio entre ventanas enfrentadas lado a lado, tanto entre sí como con los bordes de la pantalla. Es una pega importante, sobre todo en pantallas de 13" como la que tienen los MacBook Air.

