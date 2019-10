Si trabajas con Photoshop, Lightroom o apps de DJ en un Mac, quizás es mejor que esperes antes de actualizar a macOS Catalina

Cuando un sistema operativo se actualiza, siempre hay un riesgo alto de que muchas aplicaciones dejen de funcionar tal cual lo hacían con la versión anterior. La explicación es sencilla: se introducen cambios que rompen compatibilidad de las aplicaciones, y sus desarrolladores deben ponerse manos a la obra.

Para las personas que utilizan profesionalmente sus equipos, la mejor recomendación suele ser esperar a que las compañías desarrolladoras de los programas cruciales para la actividad laboral actualicen sus aplicaciones mencionando que el funcionamiento es óptimo o que los fallos han sido corregidos. Con macOS Catalina, en el caso de Adobe, de momento no es así, y para que los usuarios sepan si actualizar es seguro han detallado los problemas que están dando las aplicaciones de su suite.

Photoshop, Lightroom y Lighroom Classic están afectados

Al guardar con una extensión distinta a la del archivo original, Photoshop no cambia por defecto la extensión.

El funcionamiento de Photoshop, Lightroom y Lightoom Classic no es peor en Catalina que en Mojave, en cuanto a rendimiento puro. El problema es que hay funciones que por unos motivos u otros pueden no funcionar correctamente.

Un problema que repasan con Photoshop es que cambiar un documento de formato desde el menú de 'Guardar como', la extensión no se cambia. Por tanto, son los usuarios los que deben cambiar manualmente desde la opción de renombrar del sistema o escribirlo al guardar. Si la extensión escrita no coincide con la que Photoshop reconocería como válida en el archivo, dicho archivo no se abrirá. Otro problema de Photoshop con los nombres de archivo es que, al crear copia, no añade "copia" al final de los nombres de archivo, por lo que hay que añadirlo manualmente.

Adicionalmente, los plug-ins están dado problemas por las nuevas funciones de verificación y seguridad de Catalina, que producen mensajes como los que vemos en la parte superior. En principio no debería afectar a los usuarios que ya tendan dichos plun-ings antes de instalar macOS Catalina. Deberás descargar extensiones actualizadas y verificadas para que el sistema las acepte. Adicionalmente, no funcionarán en Photoshop los Droplets de 32 bits, pertenecientes a versiones anteriores a Photoshop 20.0.6. Si actualizas a esa versión, puedes abrir los viejos droplets y se convertirán a 64 bits.

Si utilizas ExtendScript Toolkit y no funciona, también es por el adiós del soporte de Catalina a los 32 bits, y Adobe sugiere utilizar ExtendScript Debugger 1.1.0. Lo mismo oscurre con Lens Profile Creator, pero de momento Adobe sólo insta a esperar a que lo actulicen (ya están en ello) a 64 bits.

Respecto a Lightroom Classic y CC, Lens Profile Creator tampoco funcionará por el mismo motivo que Photoshop. Asimismo, las cámaras Nikon pueden dar problemas al conectar con el comando "Start Tether Capture".

Otro problema es el error "/[nombre del volumen]/ está desconectado. Vuelve a conectarte para finalizar la sincronización" que aparece en Lightroom 2.2 y anteriores, que se arregla actualizando a Lightroom 2.4. Por último, hay fallos en la migración de Apple Photos a Lightroom, que pueden aparecer al ejecutar "Archivo> Migrar desde ...>" con el mensaje "La migración no fue exitosa".

El adiós de iTunes y la situación de los DJ

Una de las grandes novedades de macOS Catalina es que se dice adiós, por fin, a iTunes. Esto, que en general ha sido algo muy celebrado, ha traído consigo un problema para aplicaciones de DJ como Rekordbox o Traktor, que se basaban en los archivos XML de iTunes para funcionar. Al desaparecer iTunes y ser sustituida por 'Música', la comunicación ya no es posible y no pueden acceder a las canciones.

Es cuestión de que los desarrolladores actualicen, como los de Serato están haciendo con una versión beta de la aplicación. Como en el caso de Adobe, si te ganas la vida como DJ o si simplemente es un hobby, lo mejor es que esperes a que se actualicen todas las aplicaciones o se encuentre otra forma de funcionar.