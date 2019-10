Twitter lanza el prometido cliente oficial para macOS Catalina con Project Catalyst: lo hemos probado

La plataforma macOS siempre tuvo grandes clientes de Twitter: Twitterrific, Tweetbot y Twitter para Mac, heredera del gran Tweetie que adquirieron. Tras dicha compra, lanzaron un cliente oficial que nunca llegó a ser tan bueno, pero sí aceptable, hasta que finalmente lo abandonaron y descontinuaron. Sin embargo, había expectativas de que algún día, con el rumoreado Project Marzipan, la aplicación fuera portada de iOS a macOS, y así ha sido.

Cuando finalmente se presentó de forma oficial Project Catalyst en la WWDC 2019, Twitter prometió lanzar el cliente oficial bajo este nuevo tipo de aplicación, y ya se puede descargar desde la App Store. Eso sí, si no has actualizado a macOS Catalina no podrás utilizar el nuevo cliente, pues aunque macOS 10.14 Mojave ya fue compatible con aplicaciones de este tipo de Apple, la compañía solo ha hecho compatible el proyecto con desarrollos de terceros en esta nueva versión.

Thanks to Apple's technology, the new Twitter for Mac will get regular updates, just like Twitter for iPad and iPhone. It's the best of both worlds: the full Twitter experience enhanced to run natively on a Mac! pic.twitter.com/dFwLzIagYH