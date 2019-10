Estar en grupos de WhatsApp que tengan nombres con palabras como 'pornografía infantil' puede hacer que te expulsen de la plataforma

Todo lo relacionado con pornografía infantil está muy perseguido por las grandes tecnológicas, y en Facebook y WhatsApp en concreto no es para menos. Así lo demuestran varios casos en Asturias de los que informa El Comercio, donde la plataforma de mensajería ha baneado a 250 personas por participar en un grupo cuyo nombre fue cambiado de 'Economía 1' a 'Pornografía infantil'.

Todo se trató, supuestamente, de una broma gastada por un compañero del grupo al que sus 160 participantes se habían unido para intercambiar apuntes de la asignatura de Economía de la Universidad de Oviedo. Al ver el problemático cambio de nombre, uno de los participantes lo denunció, justo cuando otro iba a cambiarlo para devolver al grupo la denominación original.

El problema para los estudiantes fue que una vez el soporte fue notificado, los teléfonos de los 160 participantes fueron baneados de WhatsApp. Tras intentar arreglarlo hablando con el soporte de la plataforma no les dan solución por considerar que han violado las normas. Al parecer, el comportamiento de cambiar el nombre en grupos de WhatsApp por estos términos se ha convertido en una especie de broma viral, que también ha afectado a 90 estudiantes de Medicina de ese centro.

A principios de año, WhatsApp comunicó que estaba eliminando dos millones de cuentas de la plataforma cada mes, gracias al uso del aprendizaje automático, entrenado con el comportamiento de la compañía en detección de casos problemáticos pasados. Solo en el momento del registro, Facebook afirma que el sistema intercepta el 20% de las cuentas maliciosas que luego acaba bloqueando.

El problema de la lucha contra la pornografía infantil en WhatsApp es a la vez lo que garantiza la privacidad a sus miles de millones de usuarios, el cifrado de extremo a extremo. Por ello, para cerrar cuentas, la compañía tiene que recurrir en muchos casos al nombre o imágenes de los grupos, que sí son visibles y no están cifrados. En las redes sociales pueden verse muchos mensajes de este tipo:

Bueno, nos han quitado la cuenta de WhatsApp a muchas personas que estábamos en un grupo de clase en el que un gracioso cambió el título y puso "pornografía infantil". Nadie le dió importancia pensando q era una gilipollez y ahora los q no nos fuimos del grupo nos han quitado WA.

De una problemática similar a Asturias habla el medio argentino La Nación, que repasa otros casos fuera de España donde también se están haciendo este tipo de bromas. Aunque en el caso asturiano en el momento en que se publicó la noticia no había habido suerte, según el citado medio este suele ser el mensaje que llega dos días después de pedir volver a contar con servicio de WhatsApp:

"En esta ocasión, hemos decidido volver a activar tu cuenta. Por favor, ten en cuenta lo siguiente: Solo debes comunicarte con usuarios conocidos en WhatsApp y gente que quiere recibir tus mensajes. Habla con tus amigos para asegurarte de que todos hayan guardado tu número de teléfono en las libretas de contactos de sus teléfonos. Evita enviar mensajes repetidos o promocionales en los grupos.Por favor, ten en cuenta que no permitimos el uso de versiones de la aplicación no oficiales, herramientas de automatización web, dispositivos con acceso root o que tengan jailbreak (incluidos los emuladores) u otros dispositivos no compatibles.Si determinamos que tu actividad continúa violando nuestras Condiciones del servicio, suspenderemos tu cuenta de nuevo irrevocablemente".