Los mejores clientes de Telegram para PC, y qué funcionalidades aportan

Telegram ha conseguido hacerse un hueco (creciente, además) en el sector de las aplicaciones de mensajería instantánea, pese a la todopoderosa presencia de WhatsApp. La clave de tal éxito radica en su perfil diferenciado en aspectos como el de la privacidad.

Algo en lo que Telegram y su gran rival se igualan es en ofrecer la oportunidad de que el usuario acceda a su aplicación de mensajería favorita también desde su PC (Windows, Mac o Linux). Pero, además, Telegram cuenta con un variado catálogo de clientes oficiales y no oficiales para PC, a la medida de las necesidades de cada usuario.

Repasemos algunos de ellos:

Telegram ha desarrollado su propio cliente oficial para entornos de escritorio. A excepción de su adaptación a pantallas horizontales, su aspecto y funciones están calcadas de la aplicación móvil. Si ya estás familiarizado con ella y no quieres complicarte con clientes no oficiales, descárgate esta versión, compatible con Windows, Mac y Linux.

Si utilizas otro sistema operativo o, sencillamente, no tienes el tiempo o los permisos necesarios para andar instalando una aplicación, te recordamos que también podrás usar Telegram en tu PC también desde el cliente oficial web, o bien desde el experimental Telegram React.

Es una de las pocas aplicaciones no oficiales para Telegram que se recomienda desde la propia página web de la plataforma. Es un cliente optimizado para Windows 10 (y únicamente para este sistema), tanto que incluye integración con la función My People, permitiéndonos añadir un contacto personal a nuestra barra de tareas y conversar con él desde allí, sin obligarnos a abrir la aplicación completa.

Una de sus particularidades son sus atajos de teclado, que nos permiten usar las teclas F1-F6 para filtrar tipos de chats: Todos, chats de usuario, chats de bots, chats no leídos, etc. También ofrece soporte para múltiples cuentas de Telegram,

Como el anterior, Ferdi es un cliente que también ofrece soporte para múltiples cuentas, pero en este caso de diferentes servicios: es una forma de reunir en un solo lugar todos nuestros sistemas de mensajería (Telegram, WhatsApp, Slack, Gmail, Facebook Messenger, etc), para ahorrar espacio tanto en la barra de tareas como en el disco duro.

Ofrece la posibilidad de agrupar temáticamente los grupos en los que estamos. ¿Te interesa la actualidad política y estás suscrito a grupos y/o bots sobre dicho tema tanto en Telegram como en Slack? Pues no importa que sean de plataformas diferentes: puedes situarlos juntos.

Ferdi es software de código abierto (de hecho, surgió como 'fork' del hoy desaparecido cliente Franz) y está disponible para Windows, Linux y Mac.

Su tuviéramos que definir Telefuel en pocas palabras deberíamos hacerlo hablando de "un Telegram para la productividad", una aplicación orientada a usuarios avanzados que no sólo permite gestionar contactos y grupos, sino sus desarrolladores están trabajando en añadir funciones como las conversaciones anidadas para grupos o la mensajería masiva (que envía una plantilla de mensaje a todos los usuarios de una misma carpeta).

Porque, efectivamente, Telefuel nos permite agrupar grupos y conversaciones por carpetas y áreas de trabajo diferenciadas. También nos ofrece la posibilidad de configurar filtros, atajos de teclado, etc. Telefuel ofrece una versión gratuita, que limita el número de conversaciones a 12 por área de trabajo, y que no permite filtrar por mensajes leídos o no leídos (la versión premium cuesta 10 dólares al mes).

Telefuel está disponible para Windows, Linux y Mac, además de una versión web propia, y la promesa de contar en breve con apps nativas para iOS y Android.