Telefuel es un cliente de Telegram para power users, con carpetas, áreas de trabajo, filtros, atajos de teclado y más

Telegram es uno de los servicios de mensajería que más opciones adicionales que ofrece y que van más allá de los simples chats con amigos. Bots, canales, recordatorios, notas, soporte para muchos tipos de archivos, lector sin distracciones, etc. Podríamos decir que Telegram está más orientado a power users.

Ahora, gracias a su naturaleza open source y la API que ofrecen, no tenemos que conformarnos solo con las aplicaciones oficiales de Telegram, sino que podemos ir incluso más allá usando clientes de terceros, y uno de los más interesantes que hemos descubierto en Genbeta es el llamado Telefuel.

Telefuel: un telegram para la productividad

Vista de chats en Telefuel filtrado solo por bots

Con todas las opciones que ofrece Telegram por sí solo, puede convertirse en una excelente herramienta de productividad, pudiendo usarlo para cosas como gestionar tareas y almacenar archivos en la nube, o incluso para convertirlo en una efectiva app de notas y recordatorios.

Es aquí donde entra Telefuel, un cliente de Telegram diseñado para el nicho de power users dentro de los power users que ya usan Telegram, y que ofrece áreas de trabajo, carpetas de chats, filtros, atajos de teclado, y más.

Telefuel quiere ser como una especie de Slack pero usando la plataforma de mensajería de Telegram

Telefuel es gratuito y está disponible para Windows, Linux, macOS y la web, con aplicaciones móviles actualmente en desarrollo. Una vez que inicies sesión con tu cuenta de Telegram podrás notar las peculiaridades de la interfaz de inmediato:

Áreas de trabajo en Telefuel

Existe una columna a la izquierda en la que puedes ir añadiendo áreas de trabajo (con su propio logo), muy parecido a como se ven en Slack. Por ejemplo, yo he creado un área de trabajo llamada "Genbeta" y a ella he añadido a algunos de mis compañeros de trabajo. Cuando me encuentre en esa área solo veré la lista con los chat que vaya añadiendo de forma manual.

Las áreas de trabajo están limitadas a tres en el Telefuel gratuito y a 12 chats por cada área, para tener áreas ilimitadas necesitas pagar una suscripción premium de 10 dólares al mes. Esa función y la opción de filtrar por mensajes leídos y no leídos, son las únicas dos cosas premium que ofrece el cliente.

Telefuel para macOS, modo oscuro, vista única de canales

A pesar de la limitación de tres áreas de trabajo y de los filtros de mensajes sin leer, Telefuel te ofrece por defecto otra serie de filtros bastante geniales. La aplicación hace un excelente trabajo clasificando todos los chats que tienes abiertos.

En el menú de la parte superior en la lista de chats te vas a encontrar con cinco botones: uno para el inicio con todos tus chats, el siguiente solo para conversaciones privadas con otros humanos, el siguiente para todos tus grupos, luego vienen los bots y finalmente los canales.

Esto te ofrece la posibilidad de filtrar mucho ruido según lo que estés haciendo, especialmente cuando puedes enviar los canales, bots y grupos a su propia lista sin tener que hacer realmente nada.

Respuestas en hilos y mensajes en masa

Aunque Telefuel es un producto bastante nuevo, ya pinta bastante bien, sus creadores están trabajando en las siguientes funciones estrella del cliente. La primera son las respuestas en hilos, una sección adicional para que sea más fácil seguir hilos de conversaciones en grupos grandes.

Los hilos convertirán todas las respuestas a mensajes en sus propias conversaciones anidadas que podrás acceder desde la barra lateral. Aunque de momento es un prototipo, pero puedes seguir su desarrollo desde el canal de Telefuel en Telegram.

Y la otra función en la que trabajan es la mensajería en masa. Esto permitirá enviar una plantilla de un mensaje a un grupo de usuarios que tengas en una carpeta. Dado que puedes añadir cuantas cuentas quieras a tus carpetas, enviar mensajes en bulto será muy fácil.

Ambas cosas al menos en papel suenan excelente, y de por sí ya el Telefuel en su estado actual es una opción genial para quienes utilizamos mucho Telegram como herramienta primaria de comunicación. Incluso con las limitaciones en la versión gratuita, que dependiendo del uso que le des a la app pueden ni importarte, lo que ganas en productividad al instalar esta pequeña app tiene bastante valor.