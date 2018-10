De los mismos creadores de Yahoo Messenger, llega Yahoo Together

Paren todo, que la app de mensajería que probablemente nadie estaba esperando acaba de ser anunciada. Yahoo Together es una nueva apuesta de Yahoo por entrar (otra vez) en el mercado que dominan apps como WhatsApp y Messenger de Facebook casi en su totalidad.

Pero, a diferencia de estos últimos, Yahoo Together planea diferenciarse de los demás orientando su uso principalmente a grupos al estilo IRC. La app te permite organizar chats grupales por temas, y además incluye la opción de enviar recordatorios de eventos desde los chats que más bien parecen canales.

Es un proyecto en manos del equipo de comunicaciones de Yahoo, el mismo equipo que trabajaba en el viejo y fallecido Yahoo Messenger, todo un icono de las comunicaciones a principios del nuevo milenio. Yahoo Together está construido sobre una nueva plataforma de mensajería, aunque sigue aprovechando algunas de las tecnologías existentes de Yahoo Messenger.

Yahoo Together ya está disponible para iOS y Android

La app, disponible desde ya en la App Store de Apple, y en la Play Store de Google, tiene como es de esperarse un diseño mucho más moderno, y por supuesto, está plagado de reacciones, emojis, GIFs, y hasta un panel de historias al estilo de Snapchat e Instagram.

Yahoo tenía tiempo trabajando en este proyecto, originalmente tenía como nombre clave "Squirrel" y había estado siendo probada en beta cerrada a la que solo se podía acceder por invitación.

El diseño y la forma en la que se organizan los chats le da un aire similar a Slack, tienes grupos y esos grupos a su vez se dividen en temas diferentes, y puedes limitar quien participa en cada tema dentro de un mismo grupo.

Además cuentan con todo lo normal que esperas de una app de mensajería moderna: compartir fotos, GIFs, enlaces, reacciones, etc. Sin embargo, no cuentan con soporte para llamadas. Quizás consiga su publico, aunque no lo tiene fácil, después de todo es 2018, no 1999.

Vía | TechCrunch