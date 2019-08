Telegram se ha inventado una solución para casi todas las molestias de estar en un chat de grupo

Telegram acaba de lanzar su versión 5.10 con una buena tanda de novedades bastante interesantes, como mensajes silenciosos, títulos para administradores, mejoras en la reproducción de vídeos, un nuevo selector de archivos adjuntos y emojis animados.

Sin embargo, la nueva función de la app de mensajería que más especial se nos hace es una relacionada con los grupos. El nuevo Telegram tiene una nueva características que básicamente soluciona una de las mayores molestias que nos persiguen cuando estamos en un chat grupal.

El límite de velocidad contra mensajeros compulsivos

Opciones de grupo en Telegram para macOS

Telegram ahora tiene un nuevo modo lento que permite al administrador de un grupo establecer un límite de velocidad para los mensajes. Es decir, si eres el propietario de un grupo puedes establecer un intervalo de tiempo que cada miembro deberá esperar antes de poder enviar un nuevo mensaje.

Por defecto no existe límite, así que si estás en un grupo donde hay una de esas personas que escribe una palabra por mensaje y te bombardea el móvil con 18 notificaciones cada segundo, esta es tu arma contra ellos.

Ahora puedes personalizar tus grupos para que los miembros puedan solo enviar un mensaje cada 10 o 30 segundos, cada minuto, cada cinco minutos, cada quince minutos o hasta limitar a una hora el tiempo que deben esperar para enviar un nuevo mensaje.

Esta nueva función te da aún más control sobre los grupos, y si a esto le sumamos las nuevas notificaciones silenciosas que te dejan enviar mensajes que específicamente no causarán un sonido indeseado al destinatario, las molestias se reducen aún más.

Recordemos que Telegram también nos deja limitar lo que pueden hacer los miembros de un grupo, desde invitar a otros hasta enviar mensajes adjuntos. El control que tienes si eres el propietario te deja eliminar virtualmente casi todas las molestias que pueden venir de un grupo, excepto a una persona molesta que te toca tolerar.

Si no eres el administrador de un grupo obviamente no tendrás este poder, pero para esos grupos molestos donde no puedes controlar el intervalo con el cuál se envían mensajes, siempre tienes la opción de silenciar las notificaciones por completo.