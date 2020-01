ToTok, la aplicación acusada de espiar a sus usuarios, vuelve a Google Play Store

ToTok, la aplicación eliminada por Google y Apple de Google Play Store y App Store por ser considerada una herramienta espionaje de los Emiratos Árabes Unidos, ha regresado a la tienda de distribución de aplicaciones de Google en Android, según conocemos por The Verge.

La aplicación, dedicada a la mensajería duró cinco meses en ambas tiendas, tras extenderse por países de Oriente Medio e incluso ser tendencia de la App Store. En Genbeta ya contamos que en el comunicado que dio la compañía como respuesta al cese de la aplicación, en ningún momento se defendieron de las acusaciones, sino que presumieron de los millones de descargas que obtuvieron desde su lanzamiento y de los "estándares de alta seguridad".

ToTok vuelve sin hacer ruido

Un día después del cese de ToTok, la compañía lanzó un comunicado más tajante que lo negaba todo, y predecía que el regreso a ambas tiendas sería algo que ocurriría próximamente. La investigación de The New York Times contenía afirmaciones como que ToTok era "utilizado por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos para intentar seguir cada conversación, movimiento, relación, encuentro, sonido e imagen de quienes la instalaran". Tras ello, compañías de seguridad como ESET o Symantec la catalogaron de maliciosa.

Google contó a The New York Times que ToTok había violado algunas de sus políticas, así que, presumiblemente, el hecho de que regrese puede tener que ver con que hayan solventado las partes que violaban, que desde Google no especificaban. Desde Google no han contado a The Verge por qué se ha producido el regreso, pero lo más probable es que hayan examinado la aplicación a fondo tras haberla expulsado y no hayan encontrado pruebas en el código de lo que se ha resubido.

ToTok, por su parte, celebra así su regreso a Google Play Store: "La espera ha terminado. Nos complace informaros de que #ToTok ya está disponible para su descarga en Google Play Store. Gracias por su paciencia. Conectémonos!". Días antes, su fundador argumentó que desconocía las conexiones de alguno de sus empleados con el Gobierno de Emiratos Árabes. Ahora solamente queda ver cuál es el paso que da Apple.