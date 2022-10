WhatsApp está caído en toda España y no funciona el envío de mensaje o los 'ticks'

No se ha acabado el mundo, pero para muchas personas esto es algo comparable. Decimos esto porque este martes a primera hora nos hemos encontrado a WhatsApp caído en España. Este mal funcionamiento se ha ido reportando a través de redes sociales, y también se pudo comprobar a través de la web Down Detector.

WhatsApp se ha caído provocando cortes intermitentes

Los cortes que se han ido reportando durante la mañana de este martes son muy diversos, detectando en un primer momento que los mensajes no se enviaban correctamente, apareciendo el tick de estado de manera solitaria. Es decir, cuando se enviaba un mensaje aparecía un solo tick, que significa que está enviado, pero no llegaba la confirmación de recepción. Este fue el principio de la caída de WhatsApp en diferentes partes de nuestra geografía.

A partir de ese momento se comenzó a ver como en nuestro dispositivo móvil aparecía la odiosa frase "Conectando...". A partir de aquí todos los mensajes que se enviaban se quedaban pendientes de enviar por un tiempo indeterminado. Actualmente, mientras escribimos estas palabras no se ha recuperado el servicio.

Hemos consultado las diferentes redes sociales que tiene el servicio de mensajería instantánea, y no se ha informado de los problemas que se han podido presentar para que no funcione correctamente. Lo que está claro es que parecerá una caída que dure unos minutos como ya vimos en el pasado, aunque esto va a provocar que Twitter se termine colmando de mensajes donde se pregunte si de verdad está caído no WhatsApp.