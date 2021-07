WhatsApp va a probar en su beta el modo multidispositivo: así puedes ser 'betatester' para estar preparado

El mismísimo Mark Zuckerberg confirmó a WABetaInfo, medio de referencia sobre filtraciones de nuevas funcionalidades de WhatsApp, que el soporte para varios dispositivos está al caer. Ahora, esta web ha asegurado que la compañía va a pedir ayuda a sus usuarios para probar el modo multidispositivo en la versión beta de WhatsApp para Android e iOS.

Desde WaBetaInfo creen que esta prueba podría restringirse a un número limitado de usuarios, aunque este extremo lo desconocen todavía.

Lo que sí afirman es que el acceso anticipado a la versión beta con modo multidispositivo "estará disponible muy pronto" y que se debe utilizar la última beta de WhatsApp. Además, todo apunta que la prueba para poder usar la plataforma en hasta cuatro dispositivos y sin necesidad de una conexión a internet en el móvil se podrá activar desde los ajustes del servicio.

WhatsApp will ask for your help to test the first version of multi-device beta program 🔥



You need to use the most updated beta version of WhatsApp for Android and iOS.



Follow @WABetaInfo to be sure to know when the early access to multi-device beta is available! #soon 💚 pic.twitter.com/2rOTeuEm0V