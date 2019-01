Programming Hub, una app que quiere ser como Duolingo pero para aprender a programar

Para aprender a programar online lo que sobran son opciones, desde cursos y tutoriales, a ebooks y manuales, y por supuesto, aplicaciones y plataformas que buscan ofrecer todo lo necesario para que aprendas a escribir código.

En esa última categoría cuentas con una llamada Programming Hub, una aplicación para iOS y Android que busca ser como Duolingo pero para aprender programación de forma interactiva.

Con Programming Hub tienes acceso a una serie de lecciones sobre diferentes lenguajes de programación que han sido creados para ajustarse al tamaño de una pantalla móvil, el contenido muestra lo esencial y busca que la experiencia sea en parte como un juego.

Cuentan con más de 5.000 ejemplos de programación y segmentos de código para enseñarte a través de ilustraciones, pruebas y retos que puedes ir mirando desde tu móvil en cualquier momento y cualquier lugar.

Pequeñas lecciones para escribir código desde tu móvil que pueden ayudar a iniciarte en el mundo de la programación

Los lenguajes que se incluyen son variados: Javascript, C, C++, C#, Swift, Python, R, Java, y también puedes aprender sobre HTML/CSS e inteligencia artificial. Gran parte del contenido es gratuito, y cuentas con un modo sin conexión para acceder a los cursos.

También hay contenido premium adicional por el que puedes pagar desde la app, pero si decides usar solo la parte gratuita, tienes bastante a tu disposición, la aplicación está libre de anuncios y disponible en 15 idiomas, incluyendo español.

Programming Hub fue lanzado inicialmente para Android hace dos años y es reconocido por la aceleradora de Google Developers. Hace dos días lanzaron su versión 2.0 y llegaron por primera vez a iOS, anunciaron que además trabajan en una versión web de su plataforma, por lo que pronto podrías disfrutar de los cursos también desde el escritorio.