6 webs para jugar gratis: de los videojuegos retro a los minijuegos online

PlayR : ¿Lo tuyo era la Game Boy de Nintento? Pues PlayR es para ti porque reúne en su página web títulos como Pokémon Amarillo, Pokémon Plata, Donkey Kong Country, Super Mario Bros. Deluxe o The Legend of Zelda - Oracle of Seasons. Otra joya de la red que encantará a los más nostálgicos.

Playretrogames.com: Esta web es otro paraíso de los que desean jugar a juegos retro online. En ella se reúnen títulos de Nintendo verdaderamente míticos como Mario's Time Machine, The Legend of Zelda: A Link To The Past And Four Swords, Super Mario Kart, Tecmo NBA Basketball, 1942 o Lazlos' Leap.