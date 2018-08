Apple elimina de su catálogo todos los podcasts de Alex Jones e Infowars, conocidos por difundir fake news

Apple cuenta con uno de los mayores directorios de podcasts gracias a su catálogo de iTunes y de la propia aplicación Podcasts de iOS, así que cuando la compañía toma alguna decisión sobre sus contenidos suele afectar ampliamente al ámbito podcaster. La última de esas decisiones ha sido retirar de ese catálogo todos los podcasts de Infowars y Alex Jones.

Los podcasts que se han retirado son cinco, y entre ellos está el conocido por difundir fake news y mensajes de odio 'War Room'. El director de estos podcasts, Alex Jones, también es conocido por difundir teorías de la conspiración. Otras plataformas como Facebook, YouTube y Spotify también habían hecho lo mismo anteriormente dentro de sus propios catálogos.

Algunos ya incluso presionaban a Apple abiertamente para que, siguiendo el camino de otras compañías, borrara el material de Alex Jones de sus catálogos:

Okay...what is happening here?@iTunes @apple, are you really choosing to host Infowars on your platform after Alex Jones’ harassment of Sandy Hook parents and Vegas shooting victims and threats to the Special Counsel? How does this not break your Terms Of Service? https://t.co/Bfhwf6NXYN