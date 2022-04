Así fue como los fans de Anitta se coordinaron para 'hackear' el algoritmo de Spotify y alzarla al primer puesto mundial

La cantante brasileña Anitta se convirtió, el pasado 25 de marzo, en la primera latina en alzarse con primer puesto global del Daily Top 50 Global de Spotify, gracias a las 6,4 millones de veces que se reprodujo su sencillo 'Envolver' (4,1 millones de las mismas localizadas en su país natal).

Incluso Simon Robson, el presidente de su sello Warner Music Group, sacó pecho hace unos días, por el éxito de su artista y por el auge de los servicios de streaming en los mercados emergentes. Igualmente, desde WMG atribuyeron parte del mérito de la difusión de 'Envolver' a redes como TikTok e Instagram.

Así contada, la noticia no parece muy relevante para aquellos que no sean fans de la música latina; sin embargo, esconde más de lo que parece, pues tal éxito en la principal plataforma mundial de streaming musical no se debería únicamente a lo pegadiza que los fans encuentren la canción…

…sino que podríamos estar hablando de manipulación intencionada de algoritmos, una que potencialmente incumpliría los términos y condiciones de servicio de Spotify.

Un vistazo a… 27 TRUCOS de SPOTIFY - ¡Controla toda tu MÚSICA como nadie!

"Cambiad de cuenta tras 20 reproducciones"

Y es que, según ha desvelado el sitio 'Rest of the World', el equipo de Anitta y sus fans se coordinaron para inflar artificialmente los números de Anitta de tal manera que los sistemas de Spotify no pudieran detectarlo.

Retrocedamos dos semanas, hasta el 14 de marzo, cuando la cuenta oficial de fans de Anitta en Twitter retuitea un tuit (también de una cuenta de fans) llamando a los seguidores de la cantante a:

Crear listas de reproducción que contengan la canción.

A hacerlo utilizando "diferentes cuentas en Spotify" y a no olvidar "cambiar de cuenta después de 20 reproducciones".

bora trabalhar galera, usem todas as contas do spotify, e não se esqueça de trocar de conta á cada 20 plays.https://t.co/fESruLoKvY — Upload Anitta (@uploadanitta) March 14, 2022

Al día siguiente, esa misma cuenta de Twitter puso en marcha un sorteo: si los fans mandaban capturas de pantalla en las que se les vieran reproduciendo la canción, podrían ganar varias suscripciones a Spotify Premium.

Entre los cientos de listas de reproducción creadas, algunas con títulos como "Envolver # 1" o "Stream Envolver", varias de ellas dejaban clara en su descripción la estrategia a seguir:

"Reproduce sólo una vez al día, no lo dejes en reproducción aleatoria y sube el volumen".

Rest of the World entrevistó a un seguidor de Anitta que llegó a usar varias cuentas (y 3 dispositivos: su PC y 2 smartphones) para reproducir más de 2000 veces al día la canción. Y parecía haber estudiado el algoritmo de Spotify:

"Si solo reproduces la pista repetidamente, Spotify no la cuenta como una transmisión. Piensan que es un bot. Por lo tanto, tienes que crear una lista de reproducción con diferentes pistas y alternarlas con la que quieres impulsar".

Ni el equipo de Anitta ni Spotify accedieron a hacer comentarios al respecto para RotW.

Bots ≠ Fans espabilados

El pasado verano, el Centro de Investigación de Delitos Cibernéticos de Brasil actuó con 84 webs que alquilaban bots para hinchar los números de artistas en plataformas de streaming. Sin embargo, legal y técnicamente, la campaña de los fans de Anitta no es exactamente lo mismo…

…se podría decir que, al fin y al cabo, son fans reales limitándose a informarse sobre las capacidades de promoción que les concede la plataforma. Y a 'optimizarlas'.

Aunque, probablemente, ahora que el 'truco' se conoce, Spotify tome medidas para reajustar el algoritmo. El próximo ejército de fans que quiera repetir la hazaña tendrá que currárselo más.

Vía | Rest of the World & Music Ally