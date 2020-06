El Barcelona FC lanza 'Barça TV+', su propia plataforma de streaming con partidos en diferido y documentales originales

Las plataformas de vídeo en streaming están de moda, y su éxito va mucho más allá de las series y películas. Si ya en su momento DAZN se proclamó 'el Netflix de los Deportes', ahora son los equipos deportivos los que buscan poner en marcha sus propias plataformas.

Y el primer paso lo ha dado el Barcelona FC anunciando el lanzamiento de su propio servicio de streaming: 'Barça TV+'. De hecho, la propia entidad deportiva explica que su objetivo al lanzar esta plataforma es poder llegar a sus más de 360 millones de seguidores "directamente, sin intermediarios" (ya hay plataformas que ofrecen contenidos sobre el club).

Pretenden con ello poder ofrecer "experiencias y contenidos adaptados a sus preferencias"; y, a largo plazo, se muestran confiados en poder potenciar esta iniciativa y convertirla en nada menos que "una de las principales fuentes de ingresos ordinarios" del Barça.

¿Qué ofrece Barça TV+ al usuario culé?

Barça TV+ saldrá al mercado a nivel global (aunque limitado a 3 idiomas: español, inglés y catalán) y para todo tipo de dispositivos: en versión web y en app, para PCs, tablets, smartphones y televisiones con tecnología cast.

Una vez accedan a la misma, sus fans/usuarios podrán encontrar, al menos en un primer momento, más de 3.000 vídeos y 1.000 horas de visualización de contenidos, todos ellos accesibles bajo demanda: la emisión del ya existente canal Barça TV, contenido "behind the scenes", los 65 partidos que han marcado la historia del barcelonismo (las finales de Champions, entre ellas), las últimas 5 temporadas de fútbol completas, etc.

Pero, además, este lanzamiento irá acompañado de material original, documentales de creación propia elaborados por Barcelona Studios, que explotarán el tirón mediático de sus jugadores y ex-jugadores:

'Ready! Antoine Griezmann’s challenges' : serie en la que el delantero francés "desafía a sus amigos del mundo del deporte con actividades sorpresa".

'Orígenes' : Ofrece "una visión más próxima sobre la trayectoria de los jugadores a través de entrevistas personales y de los testimonios de sus familias y amigos".

'Descubriendo Barcelona': Mostrará cuáles son los lugares favoritos de la ciudad para los miembros de la plantilla.

Imagen de Marco Verch vía Flickr.

'El Buscamitos' : En esta producción, diferentes leyendas de la historia del club compartirán cómo ha sido su trayectoria después de dejar el fútbol profesional.

'100% Tito' : Documental dedicado al fallecido entrenador Tito Vilanova y al equipo que lideró en la 'Liga de los 100 puntos'.

'Nacidas para jugar': El guiño de Barça TV+ a su sección de fútbol femenina, una de las plantillas más potentes de la Liga Iberdrola, en la que se ofrecerá "el retrato más personal de sus jugadoras".

Por supuesto, también podrá accederse (en diferido y bajo demanda) a los enfrentamientos del primer equipo de fútbol, además de a los partidos (tanto en directo como en diferido) del Barça B, del Barça Femenino, del resto de deportes profesionales y de las categorías formativas del Club.

"Barça TV+ es la pieza clave, la joya de la corona, dentro de la nueva estrategia digital del Club" (Dídac Lee, directivo responsable del Área Digital del FC Barcelona)

Suscripción y fidelización

Barça TV+ estará disponible de forma gratuita bajo registro o bien bajo suscripción de pago mensual. En el primer caso, los aficionados podrán tener acceso a una serie de contenidos limitados de la plataforma. En el segundo, los seguidores culers podrán tener un acceso ilimitado.

Pero el lanzamiento de esta nueva plataforma de streaming va ligado a la puesta en marcha de la versión Premium del programa de fidelización 'CULERS Membership', que ofrecerá acceso a todos los servicios y productos digitales puestos en marcha por el Barça: desde el carnet a socio hasta el conjunto del ecosistema digital del club (que no sólo incluye Barça TV+ sino la Barça Store (tienda online), promociones exclusivas de los partners del Club, etc.