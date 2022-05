El chollo de compartir cuenta en Netflix puede acabarse mucho antes de lo que esperábamos: la compañía acelera los cambios, según NYT

Uno de los bombazos informativos del año en streaming ha sido el anuncio por parte de Netflix de que se pondrán serios con las cuentas compartidas. Sabemos cómo lo están haciendo en algunos países en fase de prueba, donde si querermos compartir con personas que no convivan en el hogar hay que sumar 3 dólares por persona, con un límite de dos personas fuera de la familia.

Cuando Netflix contó sus planes para llevar la práctica fuera de esos países en prueba y hacerla global, la compañía citaba el próximo año como el momento probable. Sin embargo, según informa The New York Times, las novedades pueden adelantarse, pues según ha contado al medio un ejecutivo del gigante del streaming buscan cambios "rápidos y ambiciosos".

Y ello, implica, según Netflix ha contado en un comunicado a los empleados, que tanto el plan de acabar con las cuentas compartidas como la versión con anuncios de la que también han hablado, llegue antes de 2023, a finales de 2022. De la versión con anuncios habían dicho que para dentro de un año o dos tratarían de tenerlo listo, pero algo ocurre en la compañía si el plazo se ha acelerado tanto

Dos cambios enormes para el modelo de negocio de Netflix

En el documento al que ha tenido acceso el Times se recoge que "todas las grandes empresas de streaming, salvo Apple, tienen o han anunciado un servicio con publicidad. Por una buena razón, la gente quiere opciones de menor precio". Los servicios de streaming que los han implementado no son especialmente caros, como HBO o Disney+, pero en el caso de Netflix los precios no dejan de subir cada poco tiempo, y eso debe estar haciendo mella. Es importante recordar que en España el precio del plan de 4 dispositivos subió a 17,99 hace poco tiempo, y es probable que vuelva a subir, pues vamos por detrás de Estados Unidos en implementación de cambios, y allí ya rozan los 20 dólares, una cifra que probablemente se traslade aquí a 20 euros, que es como la compañía suele (no) aplicar el tipo de cambio.

Un plan con anuncios parece una buena medida para tratar de rebajar lo que el cliente paga mes a mes. Pero también nos hace preguntarnos si toda una generación no acostumbrada a anuncios en la tele lo vería con buenos ojos. Es cierto que quizá en plataformas de películas y series no se ha vivido tanto, pero sí en YouTube, Instagram o TikTok, y eso puede jugar un papel de acomodación positiva a la hora de adaptarse a los cambios de Netflix.

Sobre el adiós de las cuentas compartidas, lo que sabemos hasta ahora es solamente lo que ya se está haciendo en Perú o Chile, como decíamos al comienzo. No es que se acabe el compartir cuenta, sino que hay que pagar más para poder hacerlo. Es una medida oficial en aquellos países, pero aún en fase de prueba. Tecnológicamente, de cómo se trasladará al mercado global, aún no sabemos nada.