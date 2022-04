Se acaba el chollo de compartir cuenta de Netflix gratis: todo lo que sabemos del plan con el que quieren controlarlo

Netflix ha presentado resultados financieros con una mala noticia para sus inversores: por primera vez en una década ha perdido suscriptores. En concreto, 200.000 en un trimestre. Y lo peor está por llegar, pues para el próximo trimestre auguran una caída de dos millones de usuarios.

El anuncio de la caída ha llegado acompañado de otros muy relevantes. En primer lugar, Netflix estudia lanzar planes más baratos con publicidad, algo de lo que siempre había renegado. En segundo lugar, Netflix ha anunciado que el compartir cuenta gratis se va a acabar, a nivel global. Se trata de una actualización de estrategia sobre algo ya anunciado como prueba en Perú, Chile y Costa Rica.

Un vistazo a… 7 TRUCOS para sacarle el MÁXIMO partido a NETFLIX

Adiós a la práctica que Netflix llegó a promocionar entre bromas

Compartir contraseña en Netflix ha sido algo tan habitual que la propia compañía ha bromeado mucho con ello en Twitter, vendiendo la práctica de dar tu cuenta a tus amigos como de persona buena y solidaria. Pero era otra época. Netflix apenas tenía competencia seria y no paraba de crecer en suscriptores. Así explican lo que ha supuesto compartir cuenta hasta ahora y qué lo hacía posible.

Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017

"Es probable que el hecho de compartir haya contribuido a impulsar nuestro crecimiento al conseguir que más personas utilicen y disfruten de Netflix. Y siempre hemos tratado de facilitar el uso compartido dentro del hogar de un miembro, con funciones como los perfiles y las transmisiones múltiples. Aunque [estas opciones para compartir] han sido muy populares, han creado confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix con otros hogares".

Ahora, Netflix achaca la pérdida de suscriptores, y la que viene, a compartir cuenta, entre otras cosas como la guerra entre Rusia y Ucrania y lo que ha derivado de ella. Desde la compañía cifran en más de 100 millones los hogares que no pagan por Netflix pero que tienen acceso a una cuenta. Y de esos 100, 30 están entre Canadá y Estados Unidos, que son de los mercados más rentables.

Tras probar durante poco tiempo en Chile, Costa Rica y Perú la opción de pagar un extra por compartir una cuenta (tres dólares por usuario extra, con un máximo de dos usuarios extra), ahora la compañía ha anunciado que desplegará una solución a nivel global próximamente, citando 2023 como momento posible. Por el momento, seguirán haciendo pruebas y viendo cómo detectar que una cuenta se está compartiendo fuera de un hogar.

Netflix tiene información de sobra como para saber si una cuenta se comparte entre varios hogares

A diferencia de lo que ha ocurrido con Spotify, que tiene en marcha políticas similares para impedir que se compartan cuentas familiares entre personas no convivientes, Netflix ha dicho (según recoge TechCrunch que su tecnología de detección de cuentas compartidas no se basa en ubicaciones GPS, sino en direcciones IP, identificadores de dispositivos, etc.

Evidentemente, si un miembro de la familia está de viaje, no se conectará a la WiFi del hogar familiar donde se presume que se debe usar la cuenta. Pero lo probable es que la compañía tenga métricas con las que medir situaciones parecidas frente al día a día. En la prueba que se está llevando a cabo en Perú y en el resto, de momento lo que se ha pedido a los usuarios es que paguen por compartir, de buena fe. Todavía no hemos visto cómo podría ser el aviso final sobre esta política cuando sea global, si en lugar de dejarlo a la voluntad del usuario se fuerza.

Hasta ahora, lo más parecido que hemos visto a forzar al usuario son mensajes como el de la foto superior, donde nos preguntan "si esta es tu cuenta", para que lo confirmes con un código recibido vía correo o vía SMS. Eso sí, dejaban una vía para "verificarlo más tarde". Pase lo que pase, va a ser apasionante ver cómo Netflix lucha contra lo que ha incluso promovido.