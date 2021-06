Cómo ver UHD Spain en 4K y HDR por Internet: así es el primer canal TDT que puedes ver gratis con esta calidad

Ayer conocimos gracias a nuestros compañeros de Xataka Home la llegada de UHD Spain, un canal de Ultra Alta Definición (UHD) o 4K que he llegado a la Televisión Digital Terrestre (TDT) española. Su desembarco en los televisores nacionales se produjo a comienzos del mes de junio, y aunque ha tardado en llegar ocho años desde el inicio de la comercialización de los primeros televisores 4K, al fin está aquí y podemos disfrutarlo en múltiples vías.

Lo bueno de UHD Spain es que además de por TDT, se emite por satélite y por internet. Y sus responsables no han escatimado en recursos a la hora de ofrecer lo último en emisiones, pues incluso a través de la web, ofrecen la posibilidad de elegir entre el canal con 4K en rango dinámico estándar (SDR) y el canal 4K con HDR. El motivo es que no todos los equipos y monitores soportan alto rango dinámico, por lo que es un detalle ofrecerlo para quienes aún no tengan el hardware más moderno.

Qué navegador necesitas para ver los contenidos 4K de UHD Spain

Ya hemos repasado los enlaces a través de donde podemos ver UHD Spain, que el canal recopila en esta web. Sin embargo, hay requisitos de navegador que hay que cumplir, son los siguientes:

UHD Spain HDR : dispositivo compatible y navegadores Safari en macOS y Microsoft Edge en Windows.

: dispositivo compatible y navegadores Safari en macOS y Microsoft Edge en Windows. UHD Spain SDR: dispositivo compatible y navegadores Safari en macOS y Microsoft Edge en Windows.

Lo del navegador es importante, pues aunque en macOS he conseguido reproducir UHD Spain en SDR con Microsoft Edge, para ver la emisión en HDR he tenido que utilizar Safari, tal y como indica la web.

En cuanto a la experiencia, la reproducción es muy fluida con nuestra conexión de 300 Mbps, y fijándonos en los picos de velocidad de red del Mac, demanda unos 25 Mbps, como muchos otros servicios que ofrecen calidad 4K.