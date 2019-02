DAZN llega a España por 4,99 € al mes con MotoGP y Premier League en exclusiva: así funciona

A mediados del pasado mes de noviembre, el llamado "Netflix de los deportes" comunicaba su llegada próxima al mercado español. Hoy 27 de febrero, tres meses después del anuncio, DAZN España ya está oficialmente aquí.

El servicio, fundado en 2015 y con presencia en otros mercados europeos como el italiano o el alemán, inicia su andadura en tierras españolas con un precio realmente llamativo: 4,99 euros al mes. Una cifra, en palabras de su vicepresidenta ejecutiva en España, Veronica Diquattro, "muy muy atractiva con la que estamos seguros que atraeremos el interés de los seguidores del deporte y de los jóvenes acostumbrados a un consumo móvil". Y sin permanencia.

DAZN España tiene los derechos de emisión en exclusiva de las próximas tres temporadas de MotoGP, Moto2, Moto3 y MotoE

El modelo de suscripción y contenidos a la carta muy en la línea de servicios como Netflix o Spotify no está reñido, sin embargo, con las retransmisiones en directo, pilares fundamentales de DAZN y una obligación cuando se trata de ofrecer competiciones deportiva como su primera gran baza en el mercado español: el motociclismo. Eso sin descartar adentrarse en el fútbol patrio.

DAZN España tiene en exclusiva los derechos de emisión de toda la temporada de MotoGP, Moto2, Moto3 y MotoE, desde la FP1 hasta las carreras, durante los próximos tres años. Y llevará estas pruebas motociclistas a sus usuarios al estilo televisivo tradicional. De hecho, el equipo humano encargado de narrar la competición será el liderado por el periodista Ernest Riveras, que hasta la pasada temporada hacía lo propio en Movistar+.

Aunque eso sí, los grandes premios de Argentina y València serán dados en abierto por Mediaset España tras un acuerdo de explotación conjunta.

El catálogo completo de DAZN España

Además de MotoGP, DAZN tendrá la exclusiva en España de otras dos competiciones: la Premier League inglesa y la Euroliga de baloncesto.

En el caso de la Premier, emitirán en directo todos los partidos de la competición a partir de la temporada 2019/20. En total, más de dos centenares de partidos ofrecidos en directo y también con narración. Por otro lado, también emitirán en exclusiva en España la Turkish Airlines EuroLeague, una competición cuyos derechos poseen hasta la temporada 2022/23.

Incidir en la oferta de competiciones futbolísticas, en especial LaLiga, es un deseo de DAZN España

Esta oferta inicial se complementará con otras competiciones, como las que listamos a continuación, y con contenido de producción propia, como la serie documental In Our Blood (En Nuestra Sangre) dirigida por Pedro García-Mejía. Una producción que explora la pasión de España por MotoGP a través de distintas generaciones, contando las historias de los campeones del Mundo de MotoGP españoles Àlex Crivillé, Jorge Lorenzo y Marc Márquez.

Competiciones deportivas en exclusiva : MotoGP, English Premier League y Turkish Airlines EuroLeague.

: MotoGP, English Premier League y Turkish Airlines EuroLeague. Otras competiciones de baloncesto : 7DAYS Eurocup.

: 7DAYS Eurocup. Otras competiciones de fútbol : FA Cup, Carabao Cup, Coppa Italia, Suppercoppa Italiana, EFL Championship, League One y League Two.

: FA Cup, Carabao Cup, Coppa Italia, Suppercoppa Italiana, EFL Championship, League One y League Two. Otros deportes de motor : Campeonato Mundial de Rally WRC, Campeonato Mundial de Superbikes SBK y Copa Mundial de MotoE.

: Campeonato Mundial de Rally WRC, Campeonato Mundial de Superbikes SBK y Copa Mundial de MotoE. Boxeo y deportes de lucha : UFC, Golden Boy, Matchroom Boxing USA/UK y Bellator.

: UFC, Golden Boy, Matchroom Boxing USA/UK y Bellator. Otros deportes: Dardos PDC.

¿Más fútbol (español)?

Este oferta, no obstante, aseguran que es solamente el principio porque su intención es ampliarla poco a poco. El deporte rey en España, el omnipresente fútbol, es uno de sus objetivos, según asegura Veronica Diquattro a Genbeta, mencionando explícitamente LaLiga, la primera división del fútbol español.

"Sabemos que el fútbol es una de las pasiones principales del mercado, como lo es por ejemplo en Italia y otros países, sabemos cuán importante es para los fans, y lo estamos hablando, lo estamos mirando, para ver cómo podemos crear una oferta que pueda dar valor a los usuarios y forme parte de un modelo de negocio rentable para el futuro".

A preguntas de este medio, Diquattro no oculta que puedan aparecer tarifas más caras en el futuro, además de la actual, en línea con el crecimiento del catálogo y la valía de posibles nuevas competiciones. "El objetivo siempre es tener un precio que resulte conveniente para los usuarios, pero tenemos que ver cuál es el precio que tiene sentido de acuerdo con el contenido ofrecido y su valor", asegura la vicepresidenta ejecutiva de DAZN en España.

Un asunto conveniente dada la particular guerra del fútbol que se vive en España desde hace años, con líos judiciales incluidos. Esta temporada, Movistar y Orange han sido los dos actores que han ido a por todas adquiriendo la totalidad de los derechos de todas las competiciones. Mientras, Vodafone, ha decidido dejar atrás el deporte estrella en el país. Estos datos invitan a pensar en la imposibilidad de ofrecer LaLiga por apenas 5 euros siendo rentables. Habrá que ver si avanza, cómo y en qué sentido este interés por el balompié.

Así funciona DAZN España

Ofrecer contenidos bajo demanda y en directo es más complejo que ofrecer solo lo primero, por lo que la plataforma tecnológica que sustenta un servicio como este debe ser lo suficientemente potente como para no resentirse ante numerosas conexiones simultáneas. Algo que corroboran desde DAZN, explicando que la calidad de imagen se adapta a la más conveniente hasta FullHD 1080p.

En este sentido, la interfaz y funcionamiento del servicio no será muy diferente de lo que un usuario encuentra en Netflix o Spotify. Un buscador a través del cual encontrar un contenido concreto y categorías, en este caso, centradas en los deportes y las competiciones. Además, DAZN incluye un calendario mediante el cual estar al día de las citas deportivas y una configuración de preferencias mediante la cual señalar las disciplinas que más nos interesan y recibir sugerencias.

DAZN es compatible con Chromecast, Amazon Fire TV Stick y Apple TV y puede emplearse en dos dispositivos a la vez

Por otro lado, DAZN es compatible con Chromecast, Amazon Fire TV Stick y Apple TV, estando disponible en el 96 % de los dispositivos según aseguran, incluyendo Android y iOS, así como smart TV y consolas como la PlayStation 4. Durante las últimas semanas, para la retransmisión mediante Apple TV se ha habilitado la función multiview, que permite ver hasta cuatro contenidos diferentes a la vez.

De momento, no existen perfiles de usuario, aunque DAZN puede instalarse en hasta cinco dispositivos pudiéndose consumir en dos pantallas a la vez. Sobre la inclusión de publicidad, Veronica Diquattro explica que no parten con ella, pero no descartan explorar la posibilidad de incluir anuncios precios y durante los descansos de las competiciones.

DAZN, que forma parte del mismo grupo de Perform Content, división responsable de webs deportivas como Goal, está presente en Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia, Alemania, Austria y Suiza, se encuentra ubicado en Reino Unido y tiene tres millares de países repartidos a lo largo de una treintena de países. Por ahora, la compañía centra sus esfuerzos en aumentar base de usuarios y no busca directamente entrar en beneficios, sino invertir.