Duet Display llega a Android: extiende la pantalla de tu PC o Mac en tu tablet

Durante años, Duet Display fue una de las aplicaciones más socorridas para los poseedores de un iPad que querían utilizarlo como una segunda pantalla del Mac. Con la llegada de macOS Catalina se ha vuelto una herramienta más prescindible, pero muchos usuarios llevaban tiempo pidiendo una versión para Android.

Y ese momento ha llegado. Duet Display ya está disponible en la Play Store, y eso significa que puedes extender la pantalla de tu Mac o PC desde una tablet con Android. Para que exista una sincronía tendremos que instalar el cliente de macOS (macOS 10.14.2 o posterior) o Windows 10 y conectar tu tablet mediante cable o conexión inalámbrica.

Se acabó la exclusividad para el iPad

Los que tuvimos la oportunidad de utilizarla en el iPad sabemos que esta herramienta ofrece una muy buena experiencia, sin prácticamente lag. Otro punto a tener en cuenta es que también podremos utilizarla en Chromebooks, instalando la app desde Google Play.

Si nos interesa, podemos aprovechar que está en oferta de lanzamiento: 10,99 euros (frente a los 21,99 euros que costará posteriormente). Sí, muchos poseedores de un iPad se quejaban de que era una app "cara", pero la experiencia casi sin retardo hizo que miles de personas decidieran acabar apostando por ella.

Es una pena que no exista una versión de prueba, por si algún usuario desea comprobar cómo es la experiencia desde su tablet (no olvidemos que en Android, aunque no hay demasiadas, existe una variedad muy amplia comparada con el caso de Apple).

Por otro lado, no olvidemos que la versión de iOS tiene cinco años, así que seguramente la versión será más estable (para aquellos que la hayan utilizado) que en Android. Es algo que el CEO de Duet, Rahul Dewan, ha confirmado a The Verge: