El museo Metropolitan de Nueva York libera cientos de miles de obras como imágenes de dominio público

El museo Metropolitan de Nueva York ha anunciado a través de Creative Commons que más de 375.000 obras se liberarán como imágenes de dominio público. En toda esta biblioteca de imágenes se ofrecen datos sobre casi medio millón de objetos del museo, que comprenden un período de más de 5.000 años de historia de la Humanidad.

¿Qué significa que las imágenes sean de dominio público en términos de licencia? Pues, en pocas palabras, que cualquier persona puede usar, reutilizar y modificar cualquier obra sin ningún tipo de restricción y sin atribuir al autor original, y para ello sólo es necesario entrar en este enlace y buscar la obra que nos interese.

No es la primera institución que usa Creative Commons para licenciar su trabajo. Anteriormente, el CERN había publicado los datos de sus experimentos con el colisionador de hadrones usando estas licencias. El CEO de Creative Commons, Ryan Merkley, decía las siguientes palabras al respecto:

Compartir es fundamental para promover el descubrimiento, la innovación y la colaboración en la era digital. Hoy, el Metropolitan ha dado al mundo un gran regalo cumpliendo con su misión: el mayor museo de Estados Unidos ha eliminado las barreras que prohíben el acceso a sus contenidos, y ha invitado al mundo a usar, modificar y compartir sus colecciones de dominio público.

En la conferencia de prensa, el Metropolitan también compartió más iniciativas de carácter abierto, incluyendo el primer editor residente de Wikipedia para el museo, un repositorio en GitHub para los datos a los que se pueda acceder públicamente y una sociedad con ITHAKA-Artstor y Pinterest para ofrecer un acceso aún mayor a sus colecciones.

Desde Creative Commons se muestran "muy orgullosos" por haber "ayudado al desarrollo y la implementación de esta nueva política". Gracias a este paso dado por el museo Metropolitan, ahora millones de personas de todo el mundo podrán disfrutar de estas obras de arte usando sólo un ordenador, un móvil o una tablet. Evidentemente no será lo mismo que verlas in situ, pero al menos ahora no hará falta desplazarse a Estados Unidos para contemplarlas.

Vía | Creative Commons

