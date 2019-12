Este mapa interactivo te muestra la historia del plano del Metro de Nueva York como nunca antes la habías visto

Los mapas de metro suelen esconder multitud de detalles. Son fascinantes para quienes aman los mapas en general y, sobre todo, para los que abordan el transporte público en particular.

The New York Times ha querido repasar la historia del plano del suburbano de su ciudad, el sistema de transporte ferroviario urbano más grande de Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo, a través de un mapa interactivo.

Este interactivo se detiene en los detalles y los porqués del mapa del Metro de Nueva York

Este plano del Metro de Nueva York es realmente interesante. Accesible tanto desde equipos de sobremesa o portátiles como desde el móvil, el planteamiento de este contenido interactivo del periódico estadounidense es repasar la historia del subway, a partir de 1979, mediante animaciones y una ordenación del contenido como si de stories de Instagram se tratase.

Titulado New York’s Subway Map Like You’ve Never Seen It Before, El mapa del Metro de Nueva York como nunca antes lo habías visto en español, este trabajo de Antonio de Luca y Sasha Portis repara en cada detalle del plano creado por la firma de diseño Michael Hertz Associates para explicarnos sus porqués.

Este plano, diseñado con el objetivo de desarrollar un mapa geográfico accesible que proporcionara la información que los viajeros y los turistas necesitaban para navegar por la ciudad, posee particularidades que lo hacen singular. Calles que aparecen y calles que no por razones concretas, realismo a la hora de representar el lago de Central Park para mejorar la orientación, la presencia de islas porque con el tiempo se incluyeron líneas de ferris o la existencia de más de una veintena de estilos de fuentes diferentes por una buena razón.