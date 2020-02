Google envió por error vídeos privados de Google Fotos a personas ajenas a ellos

Existen personas reacias a almacenar contenidos en la nube por cuestiones de privacidad, y en muchas ocasiones, esas actitudes se miran desde fuera con prepotencia y condescendencia. Sin embargo, a veces la realidad trae ejemplos que les dan la razón de forma muy clara a quienes piensan que la forma más privada de mantener nuestras fotos y vídeos es en local. Por un reciente problema, Google Fotos es uno de dichos ejemplos.

La compañía de Mountain View está comunicando a algunos usuarios de Google Fotos que utilizaron el servicio Google Takeout que uno o más de los vídeos de su biblioteca fueron enviados a otras personas que no tenían nada que ver con ellos. Es decir, estamos ante una brecha de privacidad que, eso sí, está solucionada, y "solo" fue problemática algunas pocas las exportaciones de Takeout acontencidas entre los días 21 y 25 de noviembre.

Hay que recordar que Google Takeout es el servicio con el que podemos descargar una copia de seguridad de toda la información que tenemos en la cuenta de Google, pudiendo elegir entre los datos de cada servicio.

El asunto es grave, pese a que el número de usuarios afectados es "reducido"

Según ha contado la compañía a 9to5Google, enviaron algunos archivos incompletos y vídeos, pero en ningún caso fotos. Sobre el número de usuarios afectados, Google no ha dado una cifra exacta, pero sí ha contado al citado medio que menos del 0,01% de los usuarios de Google Photos que utilizaron Google Takeout están afectados. Es decir, no siquiera ese porcentaje del total de Photos, sino del ya de por sí número reducido de personas que solicita la copia de seguridad de Takeout.

Un portavoz de Google ha remitido a Genbeta el siguiente comunicado:

"Estamos notificando a nuestros usuarios sobre un error que puede haber afectado a aquellos que usaron Google Takeout para exportar su contenido de Google Photos entre el 21 y el 25 de noviembre. Estos usuarios pueden haber recibido un archivo incompleto o videos (no fotos), que no eran suyos. Hemos solucionado el problema subyacente y hemos realizado un análisis en profundidad para evitar que esto vuelva a suceder. Lamentamos mucho los posibles inconvenientes".

Google recomienda a los usuarios que hicieran exportaciones de datos de Google Photos en aquellos días que eliminen la exportación previa y vuelvan a solicitar recibir los datos a Google, de forma que las copias de seguridad realizadas estén completas y no contengan vídeos e información de otros usuarios.

La "parte buena", para los escépticos a subir archivos a la nube, es que se trata del primer caso del que Google ha informado, y el hecho de que lo haga, porque está obligada, claro, y sea algo tan excepcional, es una prueba de que, en principio, no hay mucho que temer. Pero eso no será consuelo para aquellas personas que no desean que sus datos puedan formar parte de una brecha, por ínfima que esta sea.

Vía | 9to5Google