Hay más de 200.000 personas viendo esta 'estación de TV online' que transmite contenido de Netflix, HBO, Disney+ y más

"Tenemos suscripciones a todos los servicios de streaming más importantes y los estamos reproduciendo para ti". Este es el lema de All The Streams, una web más que interesante que ha decidido montar básicamente una estación de televisión online con el contenido de algunos de los sitios de streaming más importantes de la actualidad.

All The Streams se llama a sí misma una "radio pirata", y sus canales incluyen Hulu, Disney+, Netflix, HBO, Prime Video y Showtime. Cada uno de estos canales transmite (en versión original) una serie o película al azar que puedes ver en vivo tan solo con entrar al sitio.

El diseño simula el de una tele muy retro y justo debajo tienes un "sintonizador" para cambiar el canal y ver que están pasando en otros lados. Lo bueno es que puedes ver el vídeo en pantalla completa si haces click en el icono abajo y a la derecha de la mini pantalla.

"El riesgo legal es aceptable"

Si lo primero que te preguntaste es si este sitio es legal o no, no estás solo. Probablemente estés incluso pensando que no va a durar mucho online. La web fue creada por un grupo llamado MSCHF que ya antes ha realizado otros proyectos virales en la web.

Uno de los miembros del equipo habló con TechCrunch y les explicó que si bien "lo que han montado no es exactamente legal", la revisión estándar que suelen hacer para este tipo de cosas significa que el riesgo legal al que se someten es "aceptable para ellos".

Versión móvil

El objetivo de sus creadores no es realmente mantener este producto o hacerlo viable comercialmente, después de todo no tiene ningún tipo de anuncio, ni necesitas crear una cuenta o dar tu email, ni nada similar. Para la gente de MSCHF se trata de promover su marca, lo que sea que eso signifique.

Mientras tanto más de 200.000 personas al momento de escribir este artículo, están probando All The Streams desde sus ordenadores o smartphone (funciona perfectamente desde el navegador móvil). En una era con tantos servicios de streaming entre los que elegir y pagar, y tanto contenido en cada uno de ellos, es quizás hasta refrescante un modelo que vuelve a lo viejo: una tele que elije por ti. Tiene su encanto.