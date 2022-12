He visto el Mundial en la app de Gol Mundial y es justo lo que llevamos años queriendo para LaLiga y Champions. Movistar tiene trabajo

Con el Mundial de Qatar 2022 finalizado, llega el momento de hacer un repaso a lo que nos ha dejado. El nivel futbolístico importa poco en Genbeta, aunque felicitamos a los lectores argentinos por su tercera estrella. Lo de verdad relevante para nosotros es cómo Internet y la tecnología permiten que veamos el Mundial en cualquier parte y sin ataduras, y Gol Mundial ha sido el mayor exponente de eso en España.

No podemos olvidar a TVE UHD antes de profundizar en Gol Mundial. Lo que ha hecho TVE con ese canal de la TDT es histórico a nivel técnico, y solo hemos echado de menos poder disfrutar de esas emisiones con 4K HDR por Internet, como hace la BBC en iPlayer. Ojalá para la Eurocopa, próximo mundial o nuevo gran evento que acoja RTVE (¿Juegos Olímpicos?) podemos verlo hecho realidad.

Gol Mundial es lo que LaLiga y la Champions merecen

El problema de Gol Mundial ha sido no ofrecer poder ver partidos simultáneamente en la última jornada de la fase de grupos.

Con el anuncio de la llegada de Gol Mundial para ver todo el campeonato, muchos aficionados al fútbol estaban de enhorabuena. Mediapro, como había hecho años atrás con beIN Connect, devolvía a los seguidores del mundo del fútbol la posibilidad de ver todo Qatar 2022 sin atarse a una operadora. Sí, en Movistar+, por ejemplo, Gol Mundial ha acabado estando como un canal más, pero lo relevante ha sido poder ver todo por 20 euros sin ataduras, permanencias ni condiciones de cancelación extrañas.

El aficionado busca servicios que ofrezcan una buena cobertura de sus competiciones favoritas a un precio ajustado, con un equipo de expertos que retransmitan con criterio lo que está pasando en el campo, junto a buenas previas y postpartidos. Gol Mundial ha tenido todo eso, desde grandes comentaristas de calidad hasta una calidad de imagen inesperada en 4K HDR, que sorprendió porque ni lo promocionaron. Además, Movistar+ Plus emite en dispositivos en 1080p como máximo, nada de cuatro veces esa resolución, como gusta en un servicio premium.

A nivel de calidad de imagen en aplicaciones y de disponibilidad fuera de contratos de fibra, Movistar tiene trabajo pendiente

A nivel técnico esa era una gran novedad, que mejoraba exponencialmente la calidad que, por ejemplo, La 1 ofrece en el canal HD de la TDT. Además, la emisión contaba con muchos canales de audio, pudiendo elegir entre comentaristas de tele y de radio, así como el propio sonido ambiente, muy especial con hinchadas como la argentina.

No obstante, Gol Mundial tiene margen de mejora. La trepidante tercera jornada de cada grupo ha quedado un poco empañada a nivel aficionado al no poder ver todos los partidos a la vez. Esto, técnicamente se habría solucionado con la opción de multipantalla, pero también permitiendo que dos dispositivos hubieran podido acceder a la misma cuenta, de forma que quizás, ves el partido principal en la Smart TV y el partido menos importante lo pones en el smartphone o en la tablet. No pudo ser, pero tampoco ensombrece lo que ha sido el resto de la competición.

Gol Mundial ha sido, pues, lo que muchos aficionados llevamos años queriendo: un servicio donde poder ver todo independientemente de todo, con el que solamente haga falta estar en España y tener un dispositivo conectado a Internet. Es cierto que DAZN ya es un poco eso, pero cuesta más dinero, 24,99 euros. Por 4 euros más, no puedes ver toda la jornada de Liga ni la Champions, no ofrece contenidos en 4K y HDR y no sabes qué partidos podrás ver cada jornada y cuáles no.

El modelo de Gol Mundial existe en otras competiciones, pero parece impensable volver a verlo en LaLiga a corto plazo

El modelo de Gol Mundial no es nuevo. En Estados Unidos (y en España) es posible ver toda la NBA con NBA League Pass, pudiendo verla por operadores y cable o elegir su aplicación pagando por separado, y eligiendo un precio reducido por ver todos los partidos o solamente algunos partidos. En España, cuando los derechos tenían otro coste y las empresas una ambición menos reducido, llegamos a poder verlo todo por 17 euros con el mencionado servicio beIN Connect.

Pese a que con Gol Mundial hemos visto concedido lo que el aficionado pide, ver una plataforma ofreciendo tanto por su precio es casi imposible. Con Movistar+ Plus, ver todo el fútbol cuesta 45 euros al mes, y ver solamente toda LaLiga son 32 euros. El precio más cercano que cobra Telefónica por un pack es el de la Champions y la Europa League (junto a Conference League, la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie A y la Copa del Rey), a 21 euros.