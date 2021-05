Las mejores seis alternativas a Audacity para editar tus archivos de audio ahora que lo han comprado

Hace unos días te hablábamos de los nuevos tiempos que se abrían para Audacity, la herramienta de edición de audio 'open source' para PC más popular del mercado, tras su adquisición por parte de MUSE Group.

Precisamente han sido anteriores polémicas de estos nuevos propietarios (especializados en el campo del software musical) las que han puesto en guardia a la comunidad de usuarios. Bueno, eso, y que una de sus primeras decisiones haya sido añadir funciones de telemetría (seguimiento del uso por parte del usuario).

Ya se empiezan a oír voces pidiendo lanzar un 'fork' (bifurcación) del código, que esta vez permanezca en manos de la comunidad. Mientras tanto, si quieres saber si existen alternativas al omnipresente Audacity, te traemos unas cuantas para que las valores:

WavePad: un Audacity mejorado (si no lo usas con fines comerciales)

Si el uso que le vas a dar es personal, lo resumimos rápido: WavePad viene a ser una versión mejorada de Audacity. Si lo vas a usar con fines comerciales, sin embargo, te costará entre 60 y 99 dólares, frente a los 0 que te viene costando Audacity.

No está disponible para Linux (sí para Windows y Mac OS X), pero lo compensa contando con versiones móviles para iOS y Android.

La interfaz de WavePad, clara y sencilla, esconde muchas más opciones de las que parece. Junto a las opciones más estándar, ofrece otras como:

Una completa colección de efectos de audio (reverberación, eco, etc).

Soporte nativo para complementos VST.

Compatibilidad con casi todos los formatos de audio populares.

Funciones de análisis espectral equiparables a las de Audacity.

Herramientas de síntesis de texto a voz y de alteración de voces.

Otro elemento destacable de este software es que se instala junto a una herramienta que permite editar el audio de los vídeos sin necesidad de separar primero la pista de audio.

Oceanaudio: rápido y sin complicaciones

Oceanaudio es, probablemente, otra de las grandes alternativas a Audacity para la mayoría de los usuarios: un editor de audio ligero, estable, gratuito y multiplataforma (está disponible tanto para Windows como para Linux y Mac OS X).

También es muy sencillo de usar… quizá tanto que no logra mantenerse tan versátil como el 'original': ¿quieres grabar una entrevista para tu podcast? Úsalo; ¿lo necesitas para un proyecto de producción musical? Pues Oceanaudio no da la talla.

Un punto a su favor, eso sí, es su sistema avanzado de gestión de memoria, que facilita editar archivos de gran tamaño durante mucho tiempo sin que corran el peligro de corromperse. Eso, y que estéticamente es mucho más 'aparente' que Audacity.

Wavosaur: el más ligero de la lista

La versión de 64 bits de Wavosaur ocupa 1,3 Mb, lo que lo convierte, posiblemente, en el editor de audio más ligero del mercado. Pese a su tamaño, cuenta —además de con las herramientas estándar— con algunas funciones avanzadas como eliminación de silencio, complementos VST y controladores ASIO.

Uno de sus grandes atractivos es que facilita el trabajo simultáneo con varios proyectos, al permitir gestionarlos dentro de una misma pestaña.

Además, sus creadores ofrecen también en la misma web una herramienta de generación de tonos de llamada a partir de archivos de audio, Generatosaur.

El aspecto negativo es que no destaca en el campo de lo multiplataforma: sólo es ejecutable (no hace falta instalarlo) en sistemas Windows.

Frinika: Mucho más que un editor

La popularidad de Audacity en entornos Linux ha causado que no se hayan creado muchas alternativas al mismo para este sistema operativo. Una, claro, es el ya mencionado Oceanaudio. Pero si no puedes conformarte con algo más sencillo que Audacity, vas a tener que apostar por algo más complejo, sin término medio.

Y ahí es donde entra Frinika, que más que editor de audio es una estación de trabajo para audio con todas las de la ley, con soporte para VST, notación musical, secuenciador, un tracker estilo Amiga, etc.

Eso sí, como Audacity, Frinika también es 'open source' y multiplataforma, estando disponible para Windows, Linux y Mac OS X.

AV Audio Editor: sólo editar, nada de grabar

Como Wavosaur, AV Audio Editor sólo está disponible para sistemas Windows, facilita trabajar en varios proyectos a la vez y cuenta con herramientas avanzadas de edición de audio. Como Oceanaudio, es fácil de usar, con una interfaz muy clara.

Al contrario que todos los demás, AV Audio Editor no incluye una función de grabación de audio, si bien cuenta con un programa hermano (AV Audio and Sound Recorder), que no sólo ofrece dicha función sino que va mucho más allá, permitiendo grabar desde varios micrófonos y fuentes de audio a la vez.

BounceCast: para creadores de contenidos con 99 $ en el bolsillo

BounceCast es una herramienta enfocada específicamente a podcasters y youtubers que buscan editar el audio de sus contenidos. Su interfaz, aunque moderna, es tremendamente simple, así que olvídate de la mayor parte de funciones habituales de edición de audio.

Su gran atractivo son las herramientas automatizadas para mejorar la claridad del audio y eliminar perturbaciones del mismo (zumbidos, clics, etc)… la parte negativa es que dichas herramientas no son accesibles en la versión gratuita del software, y deberás desembolsar 99 dólares al año por el plan Premium. Disponible para Windows y Mac OS X.