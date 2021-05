Audacity ha sido comprada por los propietarios de MuseScore y ya el primer cambio es la introducción de rastreo a los usuarios

Desde hace una semana, el editor de audio open source por excelencia, Audacity (que hace sólo dos meses lanzó su versión 3.0), tiene nuevos dueños, una compañía rusa especializada en el ámbito del software y las plataformas musicales.

Sin embargo, este cambio de manos han generado suspicacia, si no abierta oposición, dentro de algunos sectores de la comunidad de usuarios.

Pero empecemos por el principio: Ultimate Guitar es el nombre de un famoso archivo web de tablaturas para guitarras, con toda una comunidad de usuarios a su alrededor. La empresa responsable de la misma, también llamada entonces Ultimate Guitar, se amplió "más allá de los límite del mundo de la guitarra" adquiriendo el popular software de notación musical MuseScore.

Tras haber incorporado otras aplicaciones musicales a su catálogo en estos años, el pasado 30 de abril la compañía Ultimate Guitar se reestructuró bajo el nombre de Muse Group e hizo público que había adquirido una nueva aplicación, también enormemente popular: Audacity.

Comprar Audacity significa únicamente que han adquirido sus marcas registradas (nombre, logo…) y contratado a su equipo principal de desarrolladores, pues su código fuente es y va a seguir siendo libre, según afirman desde Muse Group. Al fin y al cabo, Muse es también un software open source.

De hecho, a priori la compra sólo anticipa cosas buenas para Audacity: Martin Keary, hasta ahora jefe de producto de MuseScore que pasará a hacerse cargo también del desarrollo de Audacity, dejaba la puerta abierta hace unos días a esta nueva etapa sirviera para dotar a Audacity con una interfaz gráfica actualizada, algo que muchos usuarios vienen echando en falta desde hace tiempo:

Sin embargo, no todo el mundo ha recibido la noticia de la adquisición con los brazos abiertos: algunos usuarios han recordado las malas prácticas de los responsables de Muse Group exhibidas en los últimos tiempos, hasta el punto de poner sobre la mesa la necesidad de poner en marcha un 'fork' (bifurcación) del proyecto Audacity.

Pero, ¿qué malas prácticas serían esas que justificarían una decisión de ese calibre? Hector Martin, de Asahi Linux, habla en su cuenta de Twitter de los nuevos propietarios de Audacity, refiriéndose a ellos como

RIP Audacity. I knew the people who illegally paywalled a massive repository of user content (some of which was and is licensed under non-commercial licenses) couldn't be trusted running another open source app.



Time to fork or find another audio editor. 😞 pic.twitter.com/ujkqWf2KOI