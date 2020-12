Miquel Montoro y La Resistencia ocupan el trono con Aitana y Bisbal en lo más visto de Youtube en 2020 en España

Otro año más, aunque no sea un año cualquiera, YouTube ha publicado lo más visto en nuestro país en 2020, dividido en contenido musical y no musical. La lista musical nacional ha dejado algunas sorpresas, porque los artistas que la poblan este año no son parecidos a los más escuchados en la lista de Spotify, que también se ha publicado hoy.

Una cosa que veremos muy repetida es la influencia del COVID-19, que ha impactado unos cinco vídeos del total. Esperemos que el año que viene volvamos a la total normalidad.

TOP 10 de vídeos musicales más vistos en España

En un año tan extraño como 2020 a causa de la pandemia, su efecto se ha notado en los vídeos musicales más vistos de YouTube. El protagonista, 'Si Tú La Quieres', de Aitana y David Bisbal, no tiene un videoclip en que aparezcan juntos porque los cantantes no pudieron grabarlo juntos durante el confinamiento. De hecho, en el vídeo se muestran mucho de lo que los españoles hicimos en nuestros hogares durante aquellos días, desde ejercicio hasta salir a los balcones.

Más efecto de la pandemia se ve en que la cuarta canción más escuchada del año es 'Resistiré 2020', un tema que lanzaron más de 30 artistas durante aquellos meses con el objetivo de animar a la población y conseguir beneficio para Cáritas.

TOP 10 de vídeos más vistos de cualquier categoría

Entre los vídeos más vistos que no son de música no hay muchas sorpresas. En el primer lugar tenemos a Miquel Montoro, que se ha convertido en toda una estrella de YouTube y se ha viralizado por redes con su 'Hostia, Pilotes'. Si a eso le sumamos el momento que vive La Resistencia, tenemos el cóctel perfecto. De hecho, Miquel Montoro también es parte importante de otro vídeo de Esttik, donde se come 50 de sus pilotes en tan solo 5 minutos.

El efecto del COVID-19 también se ha notado mucho aquí, pues el vídeo del Cirque du Soleil se subió gratuitamente como medida para entretener a las personas durante el confinamiento y el de Siéntete Joven es el típico vídeo con el que se hacía deporte en casa en aquellos días. Por último, con Gustoso.tv vemos otra de las tendencias de esos meses: la de hacer pan en casa.

No podía faltar Ibai Llanos en el TOP-10, con una reedición de su mítico vídeo para ayudar con la selectividad.