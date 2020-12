'Mulán' se puede ver gratis desde hoy en Disney+: se acabó el primer gran experimento de estrenar fuera del cine

En agosto de este año, saltó una de las sombras de este extraño año: Disney anunció que estrenaría 'Mulán' directamente en Disney+, saltándose los cines. Era la primera vez que lo hacían para un gran estreno, a causa de la crisis del COVID-19 que obligó a cerrar temporalmente muchas salas.

Disney optó por no esperar a que la situación sanitaria mejorara, y sacó músculo con su nueva plataforma permitiendo ver el estreno desde Disney+, donde hasta ahora ha pedido 21,99 euros por poder verla a los suscriptores que pagaran, además, 6,99 euros al mes. Desde hoy, como la compañía anunció, los suscriptores la podrán ver gratuitamente. Habrá que esperar a ver cuál es el precio en las otras plataformas de alquiler y venta digital donde también se ofrecía a un precio de 21,99 euros.

Finaliza la primera gran amenaza a la industria de la proyección

'Mulán' no era un estreno a la altura de otros de Disney, como los últimos de 'Avengers' o 'Star Wars', pero en el clima de 2020, sí se veía como uno capaz de llevar a la gente a las salas, sobre todo tras invertir Disney más de 200 millones de dólares en ella. Todo cambió cuando se anunció que no pasaría por cines. La decisión no gustó para nada a la industria de los cines, que ya de por sí estaba tocada.

Nuestros compañeros de Espinof recogían declaraciones de implicados. "Es un golpe mortal a los cines", decía uno de los dueños de cines, resaltando que la medida mostraba más que nunca que Disney y otras grandes ya no necesitaban del canal de distribución clásico.

Disney no ha dado muchos datos, pero su CEO, Bob Chapek, aseguró que no ha sido ningún fracaso. De hecho, 'Soul', el estreno estrella del año de la factoría Pixar, se podrá ver el día de Navidad gratuitamente en la plataforma, siempre que seamos suscriptores.

En octubre supimos que el streaming para a ser prioridad para Disney en entretenimiento, y las películas irán a salas o se las saltarán mediante Disney+ según el caso. A falta de ver cómo se concreta todo, Disney ha demostrado que ya no tiene miedo al cambio de modelo establecido durante décadas, y no es cosa menor, siendo la gran animadora del mercado en los últimos años.