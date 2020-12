Netflix lanza un modo de reproducción "solo audio" sin imagen: un arma más en la guerra por nuestro tiempo y atención

Algunos usuarios están recibiendo en Android una nueva y curiosa característica de Netflix, que permite un modo en el que el audio no solamente será el protagonista, sino que será la única variable que percibiremos por los sentidos, porque la plataforma no mostrará ningún contenido de forma visual.

Netflix llama a esta característica "Audio Only" o "Solo audio", y es posible activarla directamente desde la pantalla de reproducción de vídeo, con un botón que contiene el nombre "Video On/Off", es decir "Video Activado/Desactivado". Resulta muy interesante que el modo se puede ejecutar siempre, o solamente con altavoces externos y aruiculares.

El sentido del "solo audio" en Netflix todavía está por ver

Fuente: Android Police.

Que Netflix dé un paso como este se agradece, pues en el fondo no resta, y puede sumar para personas que quieran escuchar una serie sin verla. En YouTube, dicha característica o función (de YouTube Premium) tiene más sentido dada la cantidad de vídeos que en el fondo no necesitan soporte visual. En Netflix es, en general, todo lo contrario.

Sí es cierto que hay documentales que se pueden seguir sin ver el vídeo, a modo de podcast, y está claro que puede impulsar otro tipo de contenidos. Netflix dice que su rival por nuestra atención es Fortnite y no HBO, y esto es otro arma más en la lucha por mantenernos dentro de la plataforma. Por otra parte, no es lo más común, pero hay personas que se relajan o duermen escuchando su serie favorita. Y no hay que olvidar que esto puede ayudar a personas ciegas a ahorrar batería y datos.

Habrá que ver a qué plataformas además de a Android lleva esto Netflix, pues de ello dependerá que tenga sentido masivo y que, en cierto modo, quizás se apueste por contenidos que sin ser podcasts, se puedan reproducir como si estuviéramos escuchando uno.

