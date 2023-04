Netflix afirma que el plan de las cuentas compartidas tiene aspectos mejorables y reconoce cancelaciones en España

Se ha cumplido casi un mes desde el último día que Netflix daba en España y otros países para establecer una ubicación principal como primer paso en su plan para dejar de compartir cuenta gratis. Ahora, la compañía acaba de celebrar su primera presentación de resultados financieros trimestrales con inversores, y han hablado con relativa profundidad de cómo están funcionando las nuevas políticas.

Reacción de cancelación. En el comunicado donde han anunciado los resultados financieros, la compañía afirma que "están satisfechos con los resultados de nuestros lanzamientos en el primer trimestre en Canadá, Nueva Zelanda, España y Portugal". Reconocen, eso sí, que "ven una reacción de cancelación en cada mercado" al anunciar las novedades "lo que impacta el crecimiento de usuarios a corto plazo".

Buenas noticias tras la reacción oficial. El asunto de la reacción de cancelación es algo que la compañía ya conocía, pues es un comportamiento que ya observaron en las pruebas en Latinoamérica. Sin embargo, hay una clave que es la que les lleva a seguir adelante con su plan: "A medida que los usuarios que usaban cuentas compartidas empiezan a activar sus propias cuentas y los miembros existentes añaden cuentas de "miembro extra", vemos que aumenta la adquisición y los ingresos". Lo comparan con lo que pasa cuando hay una subida de precio, primero se pierden usuarios pero, con el tiempo la situación se estabiliza y más tarde llega el crecimiento.

"Fue una fuerte validación ver resultados consistentes en estos nuevos países, porque hay diferentes características de mercado"

España está en la lista de países en los que va bien, pero el ejemplo es Canadá. Algo interesante sobre cómo han contado estas novedades acerca de las cuentas compartidas es que el país sobre el que se han extendido más es Canadá. Sí, es cierto que España está entra la lista de países de la que afirman "estar satisfechos", pero lo que han tratado con más profundidad es el caso del país americano:

En Canadá, que creemos que es un indicador fiable para Estados Unidos., nuestra base de usuarios de pago ahora es más grande que antes del lanzamiento del pago en cuentas compartidas, y el crecimiento de los ingresos se ha acelerado y ahora está creciendo más rápido que en los EE. UU.

Es decir, que frente al mantra de que el plan iba a salir mal, Netflix ya ingresa en Canadá más que antes de acabar con las cuentas compartidas gratuitas, teniendo en cuenta que suma en esos ingresos los de los usuarios que pagan por las nuevas subcuentas. Como dicen, por perfil de usuario, lo que ocurre en Canadá es señal de lo que probablemente ocurra en Estados Unidos. Del perfil de España no dicen nada, pero se acerca más al de otros países del sur de Europa en los que el comportamiento puede ser distinto.

Latinoamérica sentó las bases, y creen que lo que ocurrió allí pasará en todo el mundo. Netflix afirma que creen que el caso de allí se repetirá. Primero hay una caída de uso del servicio, pero "se reanudará a medida que sigamos mejorando nuestra programación y los usuarios de cuentas compartidas se den de alta en sus propias cuentas". Y ese perfil con menos ingresos que el de Canadá sí puede parecerse más al de España. E incluso siendo países con menor renta per cápita que el nuestro, el experimento salió bien.

No hay marcha atrás en el plan de Netflix. Y no solo eso: en este trimestre se expandirá a sus mercados más importantes, Estados Unidos incluido

Reconocen que hay mejoras que hacer al plan de las cuentas compartidas. Algo que la compañía anunció hace tiempo y que no ha cumplido es el hecho de hacer más global este plan respecto a las cuentas compartidas. Afirmaron que a finales del primer trimestre estaría en muchos más países, y de momento la lista en la que figuran España o Canadá no ha crecido. Netflix tiene una explicación para ello:

"Con cada lanzamiento aprendemos más sobre la mejor manera de introducir estos cambios y lo que más importa a los usuarios. En particular, mantener el servicio con normalidad durante los viajes y la posibilidad de controlar mejor el acceso a las cuentas, así como de transferir perfiles a cuentas separadas.

controlar mejor el acceso a sus cuentas y transferir perfiles a cuentas separadas.

Podríamos haber hecho un lanzamiento general a finales del primer trimestre, pero encontramos suficientes oportunidades de mejora en estas áreas como para trasladar el lanzamiento general al segundo trimestre".

Como vemos, la compañía reconoce que el plan lanzado en España tiene ciertos aspectos mejorables, como la gestión de cuentas cuando estamos de viaje. Este hecho es el que ha hecho que el plan aún no se haya expandido, pero prometen que, para este segundo trimestre, las medidas serán globales. Tendrán que ver qué pasa en algunos mercados, pero los más importantes, con mención específica a Estados Unidos, adoptarán las medidas que ya hay en España. Por lo que no, Netflix no se retracta del plan, tras los casos de Latinoamérica el pasado año y este en los nuevos países.

Aun así, como hemos contado varias veces en Genbeta, aunque ya están bloqueando cuentas compartidas en España, la realidad es que aún el plan aún no está afectando a muchos usuarios que comparten cuenta. Han aparecido los mensajes, pero aún no globamente. Así que será en ese momento cuando Netflix pueda sacar sus conclusiones finales.

