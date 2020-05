Nexflix cancelará automáticamente nuestra suscripción si no usamos la cuenta en mucho tiempo

En el día de ayer, Netflix envió a algunos usuarios un correo electrónico pidiendo confirmación de que quieren continuar manteniendo su suscripción. Los usuarios que están recibiéndolo son aquellos que llevan un año sin ver nada desde la fecha en que se suscribieron, o aquellos que llevan dos años sin consumir contenido, sin depender de la fecha en que se unieran a la plataforma.

Según The Next Web este es el correo de la compañía:

Estamos pidiendo a todos los que no han visto nada en Netflix durante un año desde que se unieron que confirmen que quieren mantener su suscripción. Y haremos lo mismo con cualquiera que haya dejado de ver durante más de dos años.

Si los usuarios que reciban dichos mails no contestan, el servicio asumirá que no hay interés en mantener una cuenta, y cancelará las suscripciones. Tras ello, Netflix mantendrá nuestros datos durante 10 meses.

Una medida que según Netflix ayudará a menos de un 1% de usuarios

Según la compañía de Reed Hastings, esta nueva política de inactividad solamente afectará a menos de un 1% del total de cuentas activas de la plataforma, pero que no es una cifra desdeñable, pues pueden ser, por ejemplo, 1,8 millones de cuentas.

Incluso aunque fueran menos cuentas, que Netflix tome la iniciativa en acciones como esta, se agradece enormemente. Y como gran actor del streaming que es, puede marcar el camino para el resto. Sobre todo, en un contexto en que las suscripciones están llegando a todos los ámbitos de servicios relacionados con Internet y el software.

En ese sentido, se echa de menos que los servicios avisen, por ejemplo, a cinco días de que se nos vaya a cobrar la mensualidad o anualidad, para que no paguemos en caso de que se nos olvide. Justo lo que por otra parte podría hacerse con períodos de prueba. Quizá sea aceptable que nos obliguen a introducir nuestro método de pago, pero no lo es tanto que no nos avisen de que el período va a acabar, por si queremos cancelarlo.

Así, al igual que las plataformas de streaming todavía pueden mejorar en muchos sentidos a nivel de uso, también pueden hacerlo en cuanto a modelo de cobros. Esto de Netflix es un primer paso, pero un año de inactividad suena una cifra muy alta.

Desde Genbeta hemos preguntado a Netflix España por si esta política también se aplicará en nuestro país, y actualizaremos en cuanto obtengamos una respuesta.