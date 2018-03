No sabía que mi biblioteca de Spotify tenía límite y esto para mí lo cambia todo

Soy un usuario de Spotify especial, y no lo digo yo, lo dice la propia compañía. Formo parte del "menos de 1%" de usuarios que han superado el límite de canciones guardadas en su biblioteca. No sabía que existía ese límite, y ahora no sé qué hacer con el sistema que venía utilizando hasta ahora.

Como la mayoría de los mortales, no leo las condiciones de servicio cuando me doy de alta en un servicio. Por este motivo, no tenía ni idea de que "sólo" se pueden guardar 10.000 canciones en la biblioteca de cada usuario.

No tiene sentido que tu biblioteca tenga el mismo límite que una playlist

Estamos hablando de guardar canciones, álbumes, EPs en tu biblioteca, no descargarlos. Este límite no cuenta si añades las canciones a una playlist (que, a su vez, tienen también un límite de 10.000 canciones). No tiene sentido que tu biblioteca tenga el mismo límite que una playlist.

Muchos usuarios de Spotify se han quejado en diferentes páginas de la comunidad y en las redes sociales, y la respuesta de la compañía no ha sido muy clara sobre por qué existe este límite:

"De momento no tenemos planes para extender el límite de tu biblioteca. La razón es que menos del 1% de los usuarios llega a él. El límite actual asegura una gran experiencia para el 99% de los usuarios en vez de una experiencia "OK" para el 100%".

Además, por cada álbum que se guarda en la biblioteca se descuenta una canción extra (es decir, si el disco tiene 10 canciones, estarás ocupando 11 espacios en tu biblioteca).

Llevo utilizando Spotify desde que se lanzó el servicio en España, a finales del 2008. Eso significa que llevo casi 10 años escuchando música en esta plataforma, agregando todos los discos que me han gustado en este tiempo.

Entiendo que el límite de canciones no pueda suponer un gran problema para la gran mayoría de los usuarios, pero para algunos pocos es una restricción que no tiene sentido y que cambia todo por completo. Puede ser que sea un antiguo, pero la realidad es que lo que soy es un apasionado de la música.

Restricciones para los más apasionados

No tiene mucho sentido que Spotify aplique restricciones a los usuarios que más utilizamos la plataforma. Entiendo que exista un límite de dispositivos conectados, tiempo que las canciones pueden estar descargadas sin conexión, límite de canciones en las playlists, etc.

Siempre he guardado todos los discos que me gustan en mi biblioteca, asegurándome de que no "los voy a perder" con el paso del tiempo. Así, si me olvido de un determinado artista que escuché hace años, puedo dedicar unos minutos a navegar por mi biblioteca y encontrarlo.

Los discos para mí son obras completas, no quiero mezclarlos con otras canciones en una playlist.

Pondré un ejemplo rápido: alguien me recomienda un disco de Joao Gilberto, lo guardo en mi biblioteca y pasan unos años. De repente recuerdo ese disco y pienso "¿cómo se llamaba el disco o el artista?". Puede que recuerde que empieza por J, y sólo tendré que ir a mi biblioteca e ir hasta esta letra para encontrarlo.

Ahora Spotify me obliga a organizar los discos en playlists. Podría añadir ese disco a una lista de reproducción que se llame "bossa nova", o quizás en una llamada 2018, pero es probable que dentro de unos años no recuerde en qué lista lo guardé.

Mi biblioteca funciona para mí como mi gran colección de discos, y me gusta poder ver rápidamente los últimos discos guardados, acceder directamente a ciertos discos de cada artista, etc. No quiero que me obliguen a hacer playlists, concibo a los discos como una obra completa, no quiero mezclarlos con otras canciones.

Sigo comprando discos, pero la realidad es que (por comodidad) el 95% del tiempo escucho la música en Spotify.

Repito, puede ser que sea "viejo", y que esté acostumbrado a escuchar vinilos, cassettes o CDs. Sigo comprando discos, pero la mayor parte del tiempo acudo a Spotify: mientras trabajo, viajo, hago la compra, etc.

Puede que para muchos usuarios esto no suponga un problema ahora, pero con el paso del tiempo podrían llegar a este límite sin darse cuenta. Si tu utilizas Spotify (en cuanto a catalogación) de la misma manera que yo, quizás deberías cambiar de sistema antes de que sea demasiado tarde.

Ahora tengo que empezar a eliminar discos de mi biblioteca, una colección en la que llevo años trabajando. Esto es un cambio importante y todavía no se que decisión tomaré. Nos hemos puesto en contacto con Spotify, para saber si existe algún plan de cambiar esta restricción y para que nos aclaren el motivo concreto tras este límite. Actualizaremos este artículo con su respuesta.

