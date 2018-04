Nueva versión móvil de Spotify Free: este es el diseño filtrado y sus importantes novedades

Llevamos días escuchando que Spotify prepara cambios en su servicio gratuito para hacerse todavía más atractivo de cara a los usuarios que no son suscriptores y las novedades comienzan a perfilarse. Según un diseño de la aplicación móvil filtrado por The Verge, entre otras mejoras Spotify comienza a permitir la reproducción bajo demanda de listas de reproducción. Un hito.

Es lo que se desprende de las capturas de pantalla realizadas a lo que parece ser ese rumoreado nuevo diseño de la versión móvil gratuita de la plataforma musical. La publicación estadounidense, no obstante, señala que no ha podido confirmar si esta es la nueva forma de la app que se espera para la próxima semana. Aunque a tenor de los rumores previos sin duda lo parece.

La nueva opción más importante probablemente sea la escucha de ciertas listas de reproducción bajo demanda y no en modo aleatorio

La escucha de listas de reproducción bajo demanda, como en la versión de pago o en la versión gratuita de escritorio, no obstante, parece ser que no llegaría a todos los listados de canciones. En las imágenes que se han podido ver se ve que el típico botón de reproducción aleatoria no aparece en la lista de reproducción llamada "Gold Edition", pero sí en "New Music Friday". De ahí que se piense que esta nueva característica estará disponible de forma parcial.

Los otros cambios en la versión móvil gratuita de Spotify

En la lista de reproducción que podemos ver en la tercera captura, a la derecha, aparece el botón que revela la reproducción bajo demanda de las canciones del listado. (The Verge)

Al margen de esta novedad, seguramente la más importante desde el punto de vista de los usuarios de la versión gratuita móvil de Spotify, la nueva aplicación también está actualizando su interfaz de una forma continuista.

Manteniendo esa paleta de colores oscuros, la forma en que se muestran las canciones individualmente mientras se reproducen cambia mostrándose al estilo de las listas de reproducción más importantes. También se renueva la sección de búsquedas, con una serie de botones de grandes dimensiones y colores llamativos para los estilos o secciones musicales, y desaparecen los botones Radio y Explorar.

De esta manera, la barra inferior de la aplicación se queda con el botón Inicio, el botón Buscar, el botón Tu biblioteca y, una nueva incorporación, la clave de todos estos cambios: un botón de Spotify Premium para convencer a los usuarios gratuitos de pagar por una suscripción. Permaneceremos atentos al próximo 24 de abril, día en el la compañía tiene previsto un evento en Nueva York.

