Si te aburriste de las recomendaciones de Spotify, en esta web puedes descubrir y generar mejores listas de reproducción

Si eres usuario de Spotify lo más probable es que aproveches varios de sus sistemas de recomendación para conocer música nueva. Tienes el descubrimiento semanal, el Daily Mix, el radar de novedades, las radios, las listas de éxito, las playlists curadas por Spotify, etc. Y sin embargo, puede que todo esto no sea suficiente, o no te satisfaga del todo.

Si es tu caso, un sitio como Playlists.net puede resultarte de mucha utilidad. En esta web puedes descubrir, generar y compartir listas de reproducción para Spotify y se integra perfectamente con el servicio.

Listas de reproducción creadas por otras personas, no un algoritmo

En Playlists.net las listas de reproducción pueden ser creadas y subidas por cualquiera que tenga una cuenta de Spotify, es decir que te vas a encontrar montones de playlists creadas por otros humanos como tú y no por un algoritmo.

Desde su creación en el sitio se han subido más de 170.000 listas de reproducción. Puedes descubrir música navegando por las carteleras con las playlists más populares, o navegar por géneros y estados de ánimo como en el mismo Spotify.

También cuentas con un buscador en el que puedes escribir cualquier cosa que te venga a la mente para encontrar una nueva playlist. Si quieres te puedes suscribir al newsletter 'The List' y recibirás nuevas listas de reproducción musical en tu bandeja de entrada todo el tiempo.

Generación automática de playlists basadas en un artista

Pero además de las listas creadas por otras personas, en esta web puedes generar listas de reproducción a partir del nombre de un artista. Los resultados, al menos en mi experiencia, son bastante buenos.

Puedes elegir si quieres playlists de 10, 25 ó 50 canciones. La lista se genera automáticamente en cuanto ingresa el nombre de una banda o artista, puedes guardar la lista en tu cuenta de Spotify en un solo click, y no tienes que aceptarla a la primera, puedes regenerarla, o eliminar canciones que no te gusten antes de guardarla.

Como se trata de una comunidad, obviamente cualquier usuario puede usar su cuenta de Spotify para subir sus playlists al sitio. La integración con Spotify es de lujo, pues si iniciaste sesión solo debes elegir una de las listas que ya tienes en tu cuenta para compartir.

Finalmente, también cuentan con una app para iOS y Android llamada playlsit a day y que te envía una lista de reproducción a diario desde tu móvil.