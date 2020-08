El nuevo Kodi 19 tiene soporte para AV1, el códec de vídeo abierto del futuro

El popular centro multimedia acaba de lanzar su última versión: Kodi 19 'Matrix', y aunque apenas se encuentra en fase de desarrollo Alfa, viene cargado de novedades importantes, entre las que destaca claramente el soporte para el AV1, el que se perfila como el códec de vídeo del futuro, uno que además es abierto.

Kodi Matrix es el lanzamiento que le seguirá a la actual serie "Leia" de Kodi, y la lista completa de cambio entre uno y otro es enorme. Si quieres empezar a probarla de inmediato, puedes descargar sus versiones alfa para Android, iOS, Mac y Windows desde este enlace.

AV1, HDR10, mandos de videojuegos en iOS, y cómo afecta la mudanza a Python 3 a los addons

AV1, para los menos entendidos, es un códec de vídeo sin costes de licencia desarrollado por AOMedia, una organización sin ánimo de lucro fundada por gigantes que incluyen a Google, Amazon, Microsoft, y Netflix.

De hecho, Netflix ya lo comenzó a usar para ahorrar datos móviles en su plataforma. AV1, es la alternativa abierta a H.266/VCC y ambos códecs están compitiendo por reducir el tamaño de los vídeos mejorando la compresión y el rendimiento a la vez que manteniendo la calidad visual.

Otro enorme cambio que llega con Kodi 19 es la mudanza a Python 3 para los addons. Dado que el soporte de Python 2 llego a su final principios de 2020 tras sus enormes 20 años de desarrollo, era hora de que Kodi fuese otro de los tantos proyectos en actualizar su plataforma a Python 3.

Esto es una buena y una mala noticia a la vez, de momento habrá unos cuantos addons que no funcionarán con Kodi 19 hasta que sus creadores actualicen a Python 3, por lo que si utilizas algún addon que no tenga soporte activo o haya sido abandonado, es posible que no puedas volverlo a usar en la próxima versión del centro multimedia.

Otro cambio aquí es que Kodi ahora hará cumplir el origen de los complementos instalados y sus dependencias, algo que se ha implementado para evitar que los repositorios de terceros sobrescriban el código de complementos no relacionados, algo que causó numerosos informes de errores en el pasado.

Kodi Matrix finalmente ha añadido soporte para mandos de consolas como PlayStation y Xbox, y otros compatibles con Bluetooth en su versión para iOS. También tenemos soporte para HDR10 en Windows y Android, y muchas mejoras en la gestión de audio y música, incluyendo un nuevo tema de visualización inspirado en la película 'Matrix'.

Más información | Kodi.tv