PeerTube, la plataforma P2P, open source y descentralizada que quiere ser una alternativa a YouTube

PeerTube es un proyecto open source que busca ofrecer una alternativa a los servicios de vídeo en la web con los que contamos actualmente. Es una plataforma de vídeo en streaming decentralizada que usa P2P.

La idea comenzó en 2015 y acaban de lanzar uno de sus primeros demos en el que puedes ver cómo funcionan los vídeos en un servidor de muestra. Lo que hace funcionar a PeerTube es la tecnología de herramientas como WebTorrent, que te deja hacer descargas P2P directamente en el navegador.

Cuando pensamos en ver o subir vídeos a la web lo primero que nos viene a la mente a la mayoría de los usuarios es YouTube, quizás otros sitios como Vimeo, y algunas redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. Todos servicios pertenecientes a empresas tecnológicas enormes con la capacidad de mantener miles de servidores en todo el mundo para lidiar con el tráfico.

El ancho de banda que consume el streaming de vídeo es demasiado para que un solo individuo, o un grupo de entusiastas pueda competir con algo como YouTube. A menos que lo haga sin usar software centralizado, y en su lugar se haga uso de tecnologías como la P2P que usamos cuando descargamos torrents.

Interfaz de PeerTube

El protocolo P2P limita la carga al servidor al compartirla entre múltiples usuarios, de forma que si un vídeo se hace muy famoso no sobrecargue el servidor. Con PeerTube cualquier puede montar su propio servidor con vídeos y distribuir el ancho de banda entre los usuarios, así como cuando hacemos seeding de un torrent.

PeerTube es a YouTube lo que alternativas como Diaspora serían a Facebook o Mastodon a Twitter.

PeerTube no va a revolucionar al mundo de un día para otro, ni tampoco va a destronar a YouTube ni a causar un gran éxodo. Al menos no pronto. Pero existe como alternativa y es otra muestra de que existe la posibilidad de crear plataformas descentralizadas que no dependan de corporaciones en las que cada vez se hace más imposible confiar.

El proyecto está en etapas muy tempranas de desarrollo y es promovido por la organización sin fines de lucro Framasoft. Si quieres apoyar el proyecto puedes hacer una donación o si eres desarrollador siempre puedes contribuir con tu ayuda.

En Genbeta | YouTube tomará medidas para combatir la ola de vídeos pertubadores en YouTube Kids