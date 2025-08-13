Si la duda es cómo cobrar más en el trabajo, la respuesta es la universidad: "Los ingresos aumentan con la formación"

Hace unas semanas vimos que Indeed, un portal al estilo de Infojobs ampliamente usado en Estados Unidos, hizo una encuesta a personas de la generación Z para concluir que el 51% de ellas considera que su título universitario es una pérdida de dinero (hay que tener en cuenta, además, el alto costo de los estudios superiores en el país americano). En generaciones mayores mucha menos gente tiene la misma sensación.

En España estamos también en un momento crítico, si vemos los datos, en el que muchas personas de la generación Z se están replanteando cómo afrontar el mercado laboral teniendo en cuenta que este es el país de la UE con mayores trabajadores sobrecualificados para su puesto. A pesar de que la universidad no garantiza un trabajo del mismo nivel, un nuevo estudio oficial muestra que sí ayuda a lograr mejores sueldos.

Hay carreras que garantizan mucho más que otras un contrato indefinido de jornada completa tras graduarte y en general, este nuevo informe ha confirmado que sí que influye la formación en el nivel de renta y acaba cobrando más, a nivel general, una persona graduada que quienes quedaron en la educación secundaria o ESO.

Desde el año 2000, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes publica una síntesis de los datos educativos en España. El llamado Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE) ofrece los resultados de las principales estadísticas educativas tanto a nivel nacional como desagregadas por comunidades autónomas.

Los ingresos aumentan

Encontramos que los salarios de 2022 medios de la población fueron de 18.916 euros y afirma: "Los ingresos aumentan a medida que lo hace el nivel de formación".

De acuerdo con este análisis oficial, "quienes han finalizado la primera etapa de la ESO perciben de media unos ingresos laborales de 13.860 euros, los que han terminado la ESO alcanzan los 15.880, aquellos que siguen formándose pero sin pasar por la universidad se sitúan en 18.069".

Por otro lado, quienes poseen un primer título universitario, como una diplomatura o grado, ingresan de media 22.509 euros. En lo más alto de la escala de renta están las personas con formación extra, como los másteres, con 28.468 euros".

Pero claro, no es tan sencillo. Hay más factores que influyen y es, por ejemplo, la experiencia laboral. Se registra una diferencia clara entre las personas que acaban de empezar en el mercado laboral y tienen menos de diez años de experiencia y los veteranos. A este respecto ya hemos visto cómo la generación Z tiene una gran frustración con este asunto, ya que ven que, mientras los alquileres se han disparado en los últimos años, reciben los salarios más escasos.

A este respecto también vimos un macroestudio que tiene conclusiones tras 40 años analizando a la juventud en España y ven que las generaciones mayores no solo tienen más poder adquisitivo por su carrera profesional y experiencia, sino porque tienen propiedades. "La principal fuente de acumulación de patrimonio en España, que es la vivienda en régimen de propiedad", explica el estudio. Este hecho está creando una gran brecha en nuestra sociedad entre quienes son propietarios de vivienda y aquellos que no lo son.

De hecho, una afirmación llamativa cuenta que "la fuente de ingresos más común entre las personas jóvenes es por regalos de amistades o familiares". En general, el análisis de esta variable educativa ha permitido constatar que las personas con niveles educativos más altos suelen tener mejor salud, mayor participación social y unas tasas de empleo e ingresos relativos más elevados.

Las comunidades autónomas con los mayores porcentajes de personas con al menos estudios de segunda etapa de E. Secundaria son País Vasco, Comunidad de Madrid, Principado de Asturias y Cantabria.

