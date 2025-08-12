Este desarrollador notó que su coche eléctrico iba muy lento. Para arreglarlo acabó haciendo lo mismo que hacemos con los PC

La popularidad de los vehículos eléctricos no deja de crecer, ya sea debido a las promesas de un futuro más sostenible, ya sea por la certeza de que, en once años, la única alternativa a los mismos puede ser viajar a pie. Sin embargo, dejar de lado los vehículos a motor de combustión de toda la vida trae consigo nuevos problemas.

Marco Arment, desarrollador de software, creador de Instapaper y segundo empleado contratado en Tumblr, recientemente compartió en su podcast "Accidental Tech" la odisea que experimentó el año pasado durante un viaje de varias horas (un viaje EE.UU.-Canadá para asistir a una boda) en su vehículo eléctrico modelo Rivian R1S, y el sorprendente truco al que tuvo que recurrir para solventar el problema que se le presentó.

Sorprendente, claro, únicamente si pensamos en los coches eléctricos como coches, y no como ordenadores con ruedas.

Primer problema

Después de un tiempo considerable utilizando el vehículo, Marco notó un aumento en el ruido del viento en el lado derecho de su vehículo. Esto, aparentemente, ocurrió como consecuencia de una reparación, y reflejaba una preocupación expresada previamente por su colega John Siracusa durante el mismo programa: que una vez que un vehículo complejo se desarma en un taller, existe el riesgo de que no se vuelva a ensamblar correctamente.

Así, algunas piezas no fueron reinstaladas correctamente, lo que provocó que el vehículo no recuperara su sellado hermético original, permitiendo que más aire entrara en el interior del coche y/o que el flujo de aire alrededor de la carrocería causara más ruido de lo habitual. Pero, aunque este problema era molesto, era irrelevante frente a lo que estaba por venir.

Grandes problemas requieren grandes soluciones

Poco después de desconectar el cargador tras haber hecho una parada en una estación de carga rápida, su vehículo comenzó a mostrar advertencias en los indicadores: "Fallo de batería, proceda inmediatamente". En ese momento, Marco estaba a varias horas de casa, en medio de un viaje largo, con un evento importante por delante... y su vehículo "iba extremadamente lento".

En medio de esta situación, Arment no se dejó llevar por los nervios, sino que recurrió a lo que cada vez más se ha convertido en una solución común para los vehículos eléctricos: realizar un reinicio del sistema. Sí, todos hemos oído el chiste sobre el ingeniero informático que propone "apagar y volver a encender" ante cualquier problema porque "con el ordenador funciona".

Pero es que un vehículo eléctrico es, efectivamente, un ordenador. Así que procedió a realizar el 'reset' (que, en su caso, implicaba presionar un botón localizado en el volante y otro en el techo del vehículo) y... funcionó.

Aunque el vehículo tardó varios minutos en reiniciarse por completo, finalmente volvió a la normalidad, permitiendo a Arment continuar su viaje.

—Pensé: Veamos, esto es un producto informático, ¿no?

—Y tienes que reiniciarlo.

—Y lo intenté reiniciar. Y eso fue todo.

—Nunca falla: es la técnica de diagnóstico número uno.

—Es como un 'Control + Alt + Supr' para coches. [Pero] tarda como cinco minutos en reiniciarse.

Eso sí, este patrón se repitió varias veces a lo largo de su viaje, porque en cada parada de carga, surgían nuevos problemas... y, en cada ocasión, la solución era la misma: reiniciar el sistema del vehículo. Pero, si el problema hubiera surgido con mayor frecuencia, 'apagar y volver a encender' podría no haber bastado:

"Si haces un reinicio completo, te advierten de que no lo hagas más de una vez cada hora, porque ciertos subsistemas pueden tardar un tiempo en volver a activarse. 'Eso es un poco inquietante', pensé en ese momento".

