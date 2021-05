Pluto TV vs Rakuten TV: comparativa de estas plataformas para ver series y películas gratis y sin registro en más de 130 canales

En plena era del streaming y del vídeo bajo demanda, pensar en televisión por Internet de forma lineal, con emisión las 24 horas del día, quizá suena un poco arcaico. Sin embargo, la realidad es que tanto Pluto TV como los canales de Rakuten TV han apostado recientemente por ello en España, la primera cumpliendo seis meses en España y la segunda habiéndose lanzado de forma limitada en beta.

Hoy en Genbeta vamos a comparar ambos servicios, desde número de canales hasta disponibilidad en dispositivos, pasando por géneros, calidad de imagen, etc. Antes de nada, eso sí, hay que señalar que los Canales de Rakuten TV por el momento están en beta, por lo que la plataforma podría mejorar la sección próximamente.

Pluto TV y Canales Rakuten TV: en qué se parece su apuesta

Como ya vimos en nuestro análisis de Pluto TV, en la plataforma siempre hay algo en emisión, y todo está muy centrado en ello, aunque también hay contenidos bajo demanda.

Ese es un punto que Pluto TV y Rakuten TV tienen en común, hay contenidos bajo demanda como películas o series. En ambas plataformas hay anuncios, pues de eso viven, pero en Rakuten TV hace falta registro para acceder a dichos contenidos (no así a los Canales), mientras que en Pluto TV el acceso desde la web y desde las aplicaciones es totalmente libre.

Cabe decir que, como es tónica en el vídeo en directo en ambos servicios, los contenidos bajo demanda no son de mucha calidad si miramos puntuaciones de la crítica. Alguna joya como 'Birdman' sí he encontrado en Pluto TV, pero no es lo normal.

En qué se diferencian Pluto TV y los Canales de Rakuten TV

En Rakuten TV hay una buena interfaz para elegir canales, pero no hay ni rastro de programación ni de cómo se llama lo que se está emitiendo.

Encontrar las diferencias entre ambas plataformas no es complicado, teniendo en cuenta siempre que, como hemos dicho, Rakuten TV se encuentra en fase beta. Así se explica, por ejemplo, que su sección de Canales solamente la hayamos avistado en televisores Samsung y LG con la aplicación de Rakuten TV, y no en dispositivos móviles que cuentan con su aplicación o en el Apple TV, que también la tiene.

Por el contrario, Pluto TV cuenta con aplicación para iOS y Android, Amazon Fire TV y Android TV. En otros países hay aplicaciones para Smart TV, por lo que se espera que próximamente lleguen a España. Algo destacable es que en los Fire TV de Amazon, Pluto TV se ha integrado en España entre los canales en directo del servicio, por lo que ni siquiera tenemos que entrar en su aplicación para verlos, aunque sí debemos tenerla instalada.

Otra gran diferencia que habla a favor de la madurez de Pluto TV es que en esta plataforma se ofrece una programación por horas de cada canal, como en el EPG de la TDT. En Rakuten TV, por el momento, no podemos saber qué estamos viendo ni a la hora que empieza o acaba, solamente el canal.

En cuanto a número de canales, Pluto TV ha prometido acabar 2021 con 100 canales, y de momento va por 60 y subiendo a buen ritmo cada mes. En Rakuten TV hemos contado 76 canales, frente a los 90 prometidos.

El problema de Rakuten es que además de tener casi toda la parrilla en inglés, no podemos ver la programación ni ver qué se está emitiendo

Pero, en cualquier caso, pienso que lo importante en esta comparativa también es hablar de calidad y de adecuación al mercado español. Y, en ese sentido, Pluto TV gana por goleada. Porque ofrece canales que sin tener una calidad muy alta pueden resultar entretenidos y, sobre todo, por tener programación en español.

En Rakuten TV, de los 76 canales, hemos contado 48 en inglés (y eso teniendo en cuenta que muchos de música no los hemos catalogado, porque se pueden ver perfectamente sin entender un idioma concreto al mostrar conciertos, videoclips, etc).

Es cierto que hay canales de calidad en su ámbito, como Bloomberg o Hollywood Reporter, pero, sin ofrecer subtítulos, en España lo tienen muy difícil. Los que están en español tampoco tienen una diferenciación que vaya a hacer que los usuarios tengan en cuenta Rakuten TV frente a otras plataformas de streaming. Pero, como decíamos, todo está empezando.

Sí que hacen una buena división por géneros a nivel de interfaz, dividiendo por Películas, Noticias, Deportes, Música, Entretenimiento, Estilo de Vida e Infantil. Pluto TV hace lo mismo, pero profundiza más con categorías como Crimen y misterio o Comedia.

En cuanto a la reproducción, Pluto TV permite "ver desde el principio", con lo que si llegamos tarde a una emisión no nos perderemos nada. Y como está

