Es posible que tu tele sea tu próxima consola (salvo que tenga más de dos años): el software que nos aleja de despedir al hardware

El juego en streaming o juego en la nube es el futuro, pero también el presente para muchas personas. Además, este año hemos conocido dos grandes noticias en este sentido. Por una parte, están las mejoras del servicio de NVIDIA, que ya promete vía streaming una calidad gráfica similar a la que conseguiríamos con la RTX 3080. Por su parte, Microsoft también está haciendo cambios para que la calidad de xCloud sea similar a la que obtenemos con una Xbox Series S en casa.

Las novedades son tantas y están llegando tan rápido, que decir que la actual generación de consolas (PS5 y las nuevas Xbox) será la última que muchas personas adquirirán no es del todo arriesgado. La razón es sencilla: el juego en la nube será suficiente para una gran mayoría. El futuro se presenta apasionante, y como decían nuestros compañeros de Xataka, puede que tu próxima consola no sea una consola, sino una tele.

Y no hay que esperar. Puede que a día de hoy, tu tele ya sea compatible con Stadia, porque LG ha confirmado que en sus televisores con webOS 5.0 y 6.0 ya se puede instalar Google Stadia. Y es aquí donde nos encontramos con varios problemas que pueden explicar (para mal) el futuro del streaming de videojuegos más allá de navegadores de escritorio y smartphones.

Tu tele de gama alta (4K 120 Hz) de 2019 no sirve para jugar en la nube si no compras un Chromecast u otros

La nueva aplicación de Stadia para televisores LG sirve solo para los modelos de 2020 y 2021, pese a que sobre el papel tienen un hardware muy similar a las de 2019, sin mejoras considerables en apartados que mejoran la experiencia de streaming, como sería una tarjeta de red Ethernet o Wi-Fi mucho mejor.

LG y Google están diciendo al consumidor que sus televisores de 2019, y en concreto los OLED de ese año, no están preparados para el juego en la nube, pese a que por ejemplo, la LG OLED C9, un modelo muy popular, partía de 2.500 y 3.500 dólares respectivamente en 55 y 65" en el momento de lanzarse.

El streaming de videojuegos venía a democratizar la experiencia de gama alta tuvieras el hardware que tuvieras, porque al final lo importante es la conexión de red para recibir bien la señal de vídeo y enviar nuestra interacción sin latencia, pero una tele rápida de gama alta de hace dos años, con panel 4K, de 120 Hz y con un input lag relativamente bajo (en eso los modelos nuevos han mejorado bastante).

No es algo que solo vea el consumidor, es algo que compañías como Microsoft se encargan de posibilitar con su hardware de consolas, con decisiones como llevar xCloud a sus consolas Xbox One de 2013. Sí, una Xbox de 2013 podrá jugar a juegos actuales a máxima calidad en 1080p, mejor de lo que su hardware permite en local de forma nativa, como vemos en el vídeo inferior. ¿Por qué? Porque el juego en streaming no deja de ser eso, un stream de vídeo que solo hay que decodificar. Y las teles de 2019 de LG, y anteriores son compatibles con VP9, el códec que Google en YouTube y en Stadia y que da mejor rendimiento que otros.

Al final, el problema de compatibilidad del streaming de videojuegos en software va a ser el mismo que el del streaming de contenidos en sí. Pese a tener dispositivos más que capaces, cada año son muchas las marcas de televisores y los desarrolladores de aplicaciones que abandonan modelos concretos simplemente porque ha pasado mucho tiempo desde que se lanzaron. HBO España era compatible con televisores LG de 2014, 2015 y 2016 desde 2019, pero ha sido llegar HBO Max y adiós: la aplicación solamente es compatible con modelos con webOS 3.5 en adelante. Es decir, solo para los lanzados a partir de 2017.

El problema es peor incluso que en smartphones, porque aunque tu iPhone o móvil Android no se actualice, podrá seguir usando servicios clave muchos más años. Por ejemplo, a día de hoy, WhatsApp es compatible con Android 4.0.3 o superior, una versión lanzada en diciembre de 2011. En el caso de iOS, WhatsApp es compatible de iOS 10 en adelante, por lo que puedes usarlo hasta en un iPhone 5 de 2012, que cumplirá pronto 10 años.

Aunque Stadia acabe llegando a teles más viejas de LG, al final, el problema de fondo es que al no actualizarse a nuevas versiones grandes, Tizen y webOS limitan mucho el futuro de un televisor, sea gama alta o baja

El problema de dispositivos como televisores es que aunque compañías como LG estén tratando muy bien sus modelos en cuanto a mejorar compatibilidad de funciones como el HDMI 2.1 o el soporte de Dolby Vision a 120 Hz, la versión grande no cambia. Es decir, si tu LG se ha lanzado con webOS 5.0, quizá se actualice a 5.9, pero nunca a 6.0 según lo visto hasta ahora. Eso quiere decir que si 6.0 tiene funciones exclusivas, aunque solo haya meses de diferencia, te quedarás fuera.

