SkyShowtime aterrizará en España en febrero: un nuevo servicio con contenidos de Paramount y Universal que competirá con Netflix

Ha costado, pero al final la espera ha terminado. Tras numerosos anuncios, retrasos y negociaciones, al final el aterrizaje de SkyShowtime en España tiene una fecha concretada. Concretamente esta nueva plataforma, que tendrá la misión de unir los contenidos de Comcast Corporation con ViacomCBS Inc (la empresa detrás de PlutoTV) llegará a nuestro país el próximo mes de febrero, esperando que ya no haya ningún tipo de retraso más.

Y es que estos retrasos han sido muy sonados, ya que en el año 2021 saltó la noticia de este anuncio tan esperado con muchos amantes del cine y las series más clásicas. En este anuncio se concretó que sería en el año 2022 cuando SkyShowtime aterrizaría en España, pero el año acabó y nada se supo de ella. Ahora hemos podido ser conocedores de que su llegada está programada para el mes que viene.

El lanzamiento de SkyShowtime en España es inminente

Esta plataforma, que ya está disponible en 12 países de Europa, junta en un mismo lugar tanto películas y series de diferentes producciones. En concreto, se van a encontrar contenidos de Universal, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Peacock y de Sky. En total será más de 10.000 horas de entretenimiento de grandes creadores y contenido clásico de todo el mundo.

Entre estos contenidos se pueden encontrar películas y series realmente interesantes como por ejemplo la temporada 21 de Ley & Orden, Let the Right One In, Mayor Kingstown, Marry Me, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Sing 2 o Star Trek: Strange New Worlds entre otras. Además, se espera que terminen llegando grandes estrenos como Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Bad Guys y The Black Phone.

Si te estás preguntando el precio que tendrá esta plataforma en nuestro país, de momento no ha salido a la luz. Conforme se vaya acercando la fecha de lanzamiento, que se producirá en un día no confirmado en el mes de febrero, se podrá saber el precio que tenga la suscripción mensual y si tendrá algún tipo de promoción para los primeros suscriptores.

Pero si observamos en otros países donde ya está disponible esta plataforma, podemos hacernos una idea del posible precio con el que llegará a estar disponible en España. Por ejemplo, en Finlandia el coste al cambio es de 6,99 euros al mes, siendo el mismo que tenía Paramount+. Este precio se comparte con otros países del norte de Europa, siendo una opción a tener en cuenta para que se exporte a España.