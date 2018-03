YouTube usará información de Wikipedia para contrarrestar su problema con las teorías conspirativas

No hace falta que se produzcan sucesos de gran trascendencia para advertir que las teorías conspirativas encuentran un perfecto escaparate en YouTube, desde aquellas más inofensivas hasta las más potencialmente peligrosas. No obstante, con graves episodios como el tiroteo en una escuela de Florida sobre la mesa, surgen con mayor impacto. Y la plataforma quiere evitarlo con Wikipedia.

Susan Wojcicki, directora general de YouTube, aseguró el martes en la conferencia South by Southwest celebrada en Austin, Texas, que no son una agencia de noticias pero que "si hay un evento noticioso importante, queremos brindar la información correcta".

Un esfuerzo por abordar la difusión de desinformación en YouTube que no solo contará con la ayuda de la enciclopedia libre, aunque los siguientes pasos están por concretar. Por ahora, se centrarán en lo más recurrente de lo conspirativo. Aunque pese a lo prometedor de la iniciativa, la ejecutiva de Google advierte que no debe verse como una solución a gran escala para un problema complejo.

Desmontando los 'chemtrails' o el descrédito de los alunizajes, de momento

"Esta información adicional aparecerá junto a los vídeos". (YouTube/BuzzFeed)

La función, que llamó information cues, lo que podríamos traducir como claves, pistas o indicaciones informativas, se lanzará en los próximos meses y acompañará con información adicional de Wikipedia, de momento, teorías de la conspiración más o menos populares que generan un debate significativo en la plataforma de vídeos de Google.

Por ejemplo, según la presentación que pudo verse durante la conferencia y que recoge BuzzFeed, vídeos que sugieren o aseguran la falsedad de los alunizajes del Programa Apolo o defienden la existencia de los chemtrails. Junto a ellos, debajo, aparecerá un cuadro de texto que ofrecerá información de Wikipedia con un punto de vista diferente. Información, además, que se mostrará independientemente de si el audiovisual es un documental o una diatriba que abogue por el montaje en el caso de la misión a la Luna.

No se sabe cómo se garantizará que la información complementaria sea precisa, ni cómo se abordarán los sucesos de última hora

Lo que no queda claro es cómo YouTube piensa abordar los sucesos de última hora que en sus primeros compases no suelen contar con información o buena información en la enciclopedia libre, porque "Wikipedia es una enciclopedia, no un periódico", ni cómo la plataforma de vídeos podrá garantizar la precisión de los datos contenidos en las páginas sugeridas. El proyecto colaborativo, recurrentemente, ha sido discutido en cuanto a su fiabilidad pese a que los esfuerzos por asegurar una información correcta se han intensificado a lo largo de los años.

Cabe recordar, además, que en sucesos violentos ocurridos en Estados Unidos y otros países, como el tiroteo sucedido en un centro escolar al que nos referíamos al principio, los propios algoritmos del servicio de Google auparon en las tendencias vídeos que aseguran falsamente que los ataques fueron un engaño.

