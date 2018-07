Ahora sí, Chrome ya marca todos los sitios HTTP como 'no seguros'

En febrero, la gente de Chrome avisó que para julio de 2018 empezaríamos a ver un aviso de "no seguro" en la barra de direcciones cuando entráramos en un sitio web que no utilizara HTTPS.

Pues julio está aquí, y ya esto es una realidad. Si bien Chrome ya marcaba como no seguras las páginas, el aviso era diferente, mostraba un icono que siempre ha pasado extremadamente desapercibido. Ahora el mensaje es mucho más claro.

Y si este cambio nos llega con Chrome 68, para cuando tengamos Chrome 69, la etiqueta inversa desaparecerá, es decir, el navegador de Google dejará de indicar que un sitio web HTTPS "es seguro" porque eso debe ser lo normal.

Por qué importa

HTTP es el protocolo que utilizan los navegadores para comunicarse con los servidores que alojan los sitios web que visitas, de forma que se pueda mostrar la información en tu ventana.

Cuando se usa HTTP, esos datos que se transmiten, lo hacen en texto plano, es decir, que un tercero que se conecte a tu red, o que tenga acceso a la comunicación entre tú ordenador y el servidor al que solicitas los datos (como tu ISP), podrían acceder a la información que envías o recibes.

Cuando se usa HTTPS, esa información se cifra. Es el mismo HTTP, pero sobre SSL/TLS, protocolos para enviar información de forma segura a través de Internet.

Esta decisión busca impulsar aún más la adopción de HTTPS por los rezagados que aún no actualizan sus sitios. Ya el buscador de Google penaliza en sus resultados a las páginas que no lo utilizan, y este aviso busca no solo motivar a los administradores a mejorar la seguridad de sus webs, sino a informar mejor a los usuarios de la falta de seguridad al visitar una página.

