Chrome marcará como "no seguras" todas las páginas HTTP a partir de julio

Hace unos días, Google revelaba que cada mes emiten 260 millones de avisos sobre malware en páginas web. La compañía lleva tiempo acorralando a los sitios no cifrados, y ahora avisan en el blog de Chromium que dentro de muy poco etiquetarán como no seguras todas las páginas HTTP.

Será con la llegada de Chrome 68, en el mes de julio. Google actualmente ya penaliza en sus resultados de búsqueda a las páginas que no utilizan HTTPS, y desde Chrome 56 se marcan como no seguras las páginas HTTP en las que hay que introducir datos privados (contraseñas, tarjetas bancarias, etc.).

Aparecerá un aviso extra

En los últimos años se ha agudizado la batalla contra los sitios no cifrados, y los navegadores nos dejan muy claro cuando una web es HTTP o HTTPS. Actualmente se muestra un icono, pero a partir de la versión 68 el navegador alertará a los usuarios con una notificación en la barra de direcciones.

Como se puede ver en la imagen superior, al lado del icono que aparece actualmente, veremos un mensaje que indica claramente que estamos ante una página "no segura".

En los últimos dos años, se ha doblado el número de webs en del Top 100 que utilizan https #SaferGoogle pic.twitter.com/EHMqUGWNV0 — xataka (@xataka) 6 de febrero de 2018

La compañía declara que esta decisión llega tras la buena adopción que ha tenido el protocolo HTTPS. Precisamente, hace unos días revelaban que la mayoría de las páginas que están en el Top 100 están cifradas.

Más del 68% del tráfico de Chrome en Android y Windows está protegido, mientras que en macOS y Chrome OS llega al 78%. Como vemos, Google quiere presionar a las páginas que todavía no han dado el salto a HTTPS para que lo hagan antes de julio. Una buena noticia para todos los que usamos Internet.

En Genbeta | 6 extensiones que te ayudarán a mantener tu privacidad online